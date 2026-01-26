Menu
HOME > SALVADOR
“PAI DO OUTDOOR”

Por que novo viaduto de Salvador leva nome do publicitário José Linhares?

Equipamento que homenageia empresário baiano foi entregue nesta segunda, 26

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/01/2026 - 13:04 h

Publicitário José Linhares
Publicitário José Linhares -

O novo viaduto entregue pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, 26, na região do Iguatemi, leva o nome de um personagem central na história da publicidade baiana.

José Linhares, empresário baiano do setor de mídia exterior, foi um dos pioneiros do outdoor no Norte e Nordeste do Brasil e deixou um legado que ajudou a moldar a paisagem urbana da capital ao longo de décadas.

Falecido em agosto de 2023, aos 79 anos, Linhares foi fundador e dirigente da A. Linhares Outdoor, empresa criada em 1931, considerada a primeira do segmento no Nordeste e a segunda do país.

Empresário José Linhares
Empresário José Linhares | Foto: Reprodução

À frente do negócio, impulsionou inovações que modernizaram a publicidade exterior em Salvador. Entre as principais contribuições estão a adoção de painéis impressos em policromia e a padronização das estruturas metálicas dos outdoors.

“Pai do outdoor”

José Linhares também presidiu a Central de Outdoor-Bahia entre 1978 e 2008. No período, liderou o processo de autorregulamentação da atividade, tornando a entidade referência nacional. Pelo pioneirismo e pela atuação institucional, passou a ser reconhecido no mercado como o “pai do outdoor” na Bahia.

A homenagem foi oficializada com a inauguração do viaduto José Linhares, obra que integra o projeto da Nova Avenida Tancredo Neves e tem como objetivo melhorar o tráfego em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Com investimento de cerca de R$ 63 milhões, a estrutura liga a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em frente ao Shopping da Bahia, ao Acesso Norte.

Iguatemi outdoor publicidade Salvador Viaduto José Linhares

