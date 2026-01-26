Por que novo viaduto de Salvador leva nome do publicitário José Linhares?

Siga o A TARDE no Google

Publicitário José Linhares - Foto: Divulgação | Arquivo Pessoal

O novo viaduto entregue pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, 26, na região do Iguatemi, leva o nome de um personagem central na história da publicidade baiana.

José Linhares, empresário baiano do setor de mídia exterior, foi um dos pioneiros do outdoor no Norte e Nordeste do Brasil e deixou um legado que ajudou a moldar a paisagem urbana da capital ao longo de décadas.

Falecido em agosto de 2023, aos 79 anos, Linhares foi fundador e dirigente da A. Linhares Outdoor, empresa criada em 1931, considerada a primeira do segmento no Nordeste e a segunda do país.

Empresário José Linhares | Foto: Reprodução

À frente do negócio, impulsionou inovações que modernizaram a publicidade exterior em Salvador. Entre as principais contribuições estão a adoção de painéis impressos em policromia e a padronização das estruturas metálicas dos outdoors.

“Pai do outdoor”

José Linhares também presidiu a Central de Outdoor-Bahia entre 1978 e 2008. No período, liderou o processo de autorregulamentação da atividade, tornando a entidade referência nacional. Pelo pioneirismo e pela atuação institucional, passou a ser reconhecido no mercado como o “pai do outdoor” na Bahia.

A homenagem foi oficializada com a inauguração do viaduto José Linhares, obra que integra o projeto da Nova Avenida Tancredo Neves e tem como objetivo melhorar o tráfego em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Com investimento de cerca de R$ 63 milhões, a estrutura liga a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em frente ao Shopping da Bahia, ao Acesso Norte.