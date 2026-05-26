Porto da Barra vai ganhar novo equipamento para segurança marítima

O Porto da Barra, uma das principais praias de Salvador, vai ganhar um novo equipamento para auxiliar na segurança marítima. O projeto visa a instalação de boias com o intuito de delimitar uma área exclusiva para banhistas, impedindo a circulação de embarcações motorizadas próximo à faixa de areia.

Anunciado pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, 26, não há detalhes sobre quando começa a implementação. A colocação das boias será viabilizada através de pregão eletrônico, já homologado.

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A próxima etapa é a assinatura do contrato com a empresa vencedora, sediada em São Paulo, para início da implantação. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura há cerca de dois anos, inicialmente pela Casa Civil.

“Essa é uma medida já consolidada em grandes cidades costeiras do mundo e que agora passa a integrar a estratégia de ordenamento náutico e proteção aos banhistas em Salvador”, afirma a titular da Secretaria Municipal do Mar (Semar), Maria Eduarda Lomanto.

Entenda o projeto

As boias serão posicionadas a cerca de 80 metros da faixa de areia, criando um perímetro seguro para banhistas. Dentro desse espaço, não será permitida a navegação de:

Lanchas;

motos aquáticas;

outras embarcações motorizadas.

A medida responde a episódios recentes de invasão de embarcações em áreas de banho como Boa Viagem, Ribeira e o próprio Porto da Barra.



Além da instalação das boias, o projeto inclui a implantação de suportes marítimos e barreiras de proteção. A empresa vencedora da licitação será responsável por fornecer e instalar os equipamentos dentro das especificações previstas no edital.

A iniciativa também prevê a requalificação da rampa localizada ao lado do Forte de Santa Maria. Nesse trecho não haverá boias, permitindo o acesso organizado de pequenas embarcações, canoas e praticantes de esportes náuticos, sem comprometer a segurança dos banhistas.

O projeto inclui ainda a instalação de câmeras de monitoramento marítimo, em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit). As imagens serão compartilhadas com a Guarda Civil Municipal (GCM), Capitania dos Portos e órgãos de fiscalização ambiental, reforçando o monitoramento da área e a proteção do Parque Marinho da Barra.

Escolha do Porto da Barra

O projeto piloto será implantado no Porto da Barra. Em seguida, após ajustes no modelo, a iniciativa deverá ser replicada em praias como Ribeira e São Tomé de Paripe.



Segundo o empresário Alexandre Jatobá, vice-presidente da Associação Náutica da Bahia (ANB), o segmento considera positiva a criação da área exclusiva para banhistas. Ele aponta que um dos motivos da escolha foi o alto índice de acidentes.

“O Porto da Barra foi escolhido como local prioritário devido ao alto fluxo de banhistas e por ser um cartão-postal da cidade, mas também por já terem ocorrido acidentes nessa localidade envolvendo embarcações e banhistas”, diz.

Já a coordenadora do Comitê Náutico de Salvador, Eliana Dumet, reforça que a proposta foi motivada pelo aumento de casos de embarcações invadindo áreas destinadas aos banhistas, além de acidentes registrados em praias da capital baiana.

“O objetivo é garantir mais segurança para moradores, turistas e praticantes de atividades náuticas, promovendo uma convivência mais organizada no litoral de Salvador”, pontua.

Outras ações para segurança marítima em Salvador

Além do projeto no Porto da Barra, a Prefeitura tem realizado uma série de ações que fortalecem a capital baiana no cenário marítimo nacional.

Umma delas foi criação da Secretaria do Mar, há pouco mais de um ano. A pasta atua de forma integrada com outras municipais para transformar o potencial marítimo de Salvador em oportunidades econômicas e turísticas.

Com a Baía de Todos-os-Santos, considerada a segunda maior baía navegável do mundo, a capital baiana vem ampliando investimentos em infraestrutura náutica, turismo e esportes ligados ao mar.

Entre as ações desenvolvidas pela gestão municipal, estão:

projetos para implantação de novas marinas;

píeres;

atracadouros;

rampas de acesso;

centros náuticos;

recuperação de estruturas já existentes em regiões como o Subúrbio Ferroviário e as ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos.

“Os investimentos em infraestrutura náutica dizem respeito à construção de píeres, rampas e marinas secas e molhadas e de contenções de encostas em áreas costeiras, como é o caso de Ilha de Maré. Além disso, vamos investir na criação de novos centros náuticos no Subúrbio. Isso pode impulsionar o crescimento econômico da região, atraindo investimentos e gerando oportunidades de negócios”, assinala a secretária do Mar.