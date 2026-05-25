Queda de árvore interdita avenida e deixa feridos no Dique do Tororó

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Três pessoas ficaram feridas após uma árvore cair sobre veículos e interditar um trecho da Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 25. O acidente aconteceu nas proximidades de uma rede de fast food, ao lado do Dique do Tororó, no sentido Avenida Bonocô.

Informações inciais são de que as vítimas estavam em um carro e em uma motocicleta que passavam pela via no momento da queda.

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Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e encaminharam os feridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Tráfego alterado

Por causa do acidente, o tráfego precisou ser alterado na região. A orientação da Transalvador é que os condutores evitem passar pelo trecho até que seja concluída a remoção da árvore pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda.