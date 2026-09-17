Porto de Salvador terá centro de controle para impulsionar inovação e tecnologia

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A Autoridade Portuária Federal (CODEBA) e o SENAI CIMATEC firmaram um Termo de Compromisso histórico para a cessão de espaço no Porto de Salvador.

O local vai abrigar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do CIMATEC MAR, além de sediar a nova pós-graduação em Engenharia Portuária e Economia Azul.

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Polo de tecnologia submarina e robótica offshore

O documento oficializado na últimna quarta-feira, 16, autoriza a destinação de uma área de 710 m² no Porto de Salvador.

O espaço será transformado em um laboratório de ponta que abrigará o Centro de Controle do Parque de Testes Subaquático, instalado na Baía de Todos-os-Santos.

A estrutura é voltada para o desenvolvimento de atividades robóticas subsea, atendendo à indústria offshore do Brasil e do cenário internacional.

"A iniciativa posiciona a Bahia em uma área tecnológica de alcance internacional. Poucos países dispõem deste tipo de infraestrutura [...] como indutores de tecnologia para importantes segmentos industriais da economia do azul", disse o presidente da CODEBA, Antonio Gobbo.

Assinatura do termo de compromisso - Foto: Codeba | Divulgação

Já o diretor geral do SENAI CIMATEC, Luis Brêda, falou sobre a importância desse projeto em parceria com a CODEBA para construção conjunta, aliando o acesso ao mar, o acesso ao porto e trazendo o elemento de tecnologia e inovação.

"Acho que a gente dá um passo super importante para a construção do CIMATEC Mar, que já nasce com projetos de inovação conectado com toda a indústria do mar do Brasil e que tem certamente entregas relevantes para a sociedade e que vai ter aqui um equipamento completamente diferenciado".

A assinatura do acordo ocorreu durante a abertura do 2° Fórum Náutico Internacional da ANB, contando com a presença do presidente da Codeba, Antonio Gobbo, da gerente do Porto de Salvador, Luanna Rios, e do diretor-geral do SENAI CIMATEC, Luis Breda.

Foto: Codeba | Divulgação

Eixos da parceria estratégica

A parceria entre a Codeba e o Senai Cimatec contempla frentes de atuação de alto impacto tecnológico e estratégico para o país: