Posto dos Bombeiros é invadido e tem objetos furtados em Periperi

Diversos objetos foram furtados - Foto: Reprodução / Google Street View

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), localizado na Rua 1º de Abril, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador, foi invadido e furtado na madrugada de sexta-feira, 17.

De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos acessaram o local por meio de um arrombamento na janela do refeitório. Diversos objetos foram furtados, como uma televisão, uma sanduicheira, um botijão de gás, um micro-ondas e uma mochila.

A 5ª Delegacia Territorial de Periperi está investigando o caso para identificar os autores do crime, com auxílio das câmeras de segurança. Até o momento, ninguém foi preso.