Praia? Chuva? Saiba a previsão do tempo deste final de semana em Salvador

Praia de Piatã em Salvador (ilustração) - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) tem uma boa notícia para quem pretende pegar uma praia no final de semana. Segundo o órgão, o Sol deve predominar na capital baiana nos próximos dias.

A previsão é de poucas chances de chuva no sábado (24) e domingo (25) com céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre mínima de 21º C e máxima de 29º.