Entenda porque Bahia não será afetada por onda de calor

Imagem ilustrativa de uma praia em Salvador em um dia ensolarado - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Um alerta de onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para algumas regiões do Brasil. Porém, a Bahia não está entre os estados afetados por essa condição climática. A onda de calor, que só acontece quando as temperaturas ficam 5ºC acima da média durante cinco dias consecutivos, causa um importante impacto na vida da população.

O Portal A TARDE conversou com o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, para entender melhor como se forma uma onda de calor e razão pela qual o estado não está sendo afetado. De acordo com Alves, a atual estação do ano (inverno) é mais seca e quente, apesar de as temperaturas serem mais frias na madrugada e início da manhã. "A falta de umidade e nebulosidade gera impacto para esse cenário climático. As temperaturas ficam mais altas no oeste e norte do estado o que potencializa o aumento das temperaturas, além disso a massa de ar impede o avanço da frente fria", pontuou o meteorologista. Ele acrescentou ainda que o período de chuvas na Bahia ocorrem em abril, maio e junho. Ele frisou que, apesar da região oeste da Bahia registrar temperaturas na casa dos 40ºC, não é suficiente para formar uma onda de calor.

O meteorologista salientou ainda que para haver uma onda de calor é necessário que, além do aumento das temperaturas em dias consecutivos, é preciso que isso ocorra em uma área grande. Atualmente, as áreas afetadas são: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, além de partes de Santa Catarina e Rondônia.

Vendaval

A respeito do alerta de vendaval, Heráclio explicou que são ventos mais fortes registrados com uma velocidade acima dos 30km/h, que acontece principalmente nas áreas serranas.

Foi emitido um alerta pelo Inmet, nesta quinta-feira, 22, um alerta amarelo de vendaval para 87 cidades da Bahia. O aviso é de perigo potencial e prevê uma variação de vento entre 40 km/h e 60 km/h. A condição climática deve permanecer até sexta-feira, 23, e atingir o Centro Norte Baiano, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Sul.