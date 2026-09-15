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HOME > SALVADOR

BALA DE PRATA

Prefeitura de Salvador anuncia novo centro de convenções

Equipamento para 2 mil lugares no subsolo da Praça Municipal exigirá remanejamento da Câmara

Jair Mendonça Jr
Por
Prefeito Bruno Reis
Prefeito Bruno Reis - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Prefeito Bruno Reis confirmou em coletiva de imprensa nesta terça, 15, a implantação de um novo centro de convenções no Centro Histórico de Salvador. O projeto integra as ações voltadas para a revitalização urbana e econômica da região.

O gestor municipal classificou a obra como a grande "bala de prata" da prefeitura com o objetivo de resgatar, revitalizar de vez e impulsionar o desenvolvimento econômico do Centro Histórico, atraindo novos turistas, lotando hotéis e estimulando a abertura de novos negócios, restaurantes e lojas na região

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O projeto e cronograma

O equipamento será instalado na área do Palácio Thomé de Souza e na parte subterrânea da Praça Municipal, nas imediações da Rua Chile. A elaboração do projeto executivo encontra-se na fase final.

O lançamento do processo de licitação e o início das obras estão previstos para ocorrer ainda no decorrer deste ano. Até o momento, os valores financeiros globais da obra não foram detalhados pela administração municipal.

Estrutura e capacidade

  • Espaços: o local terá capacidade total para receber até 2 mil pessoas, contando com duas salas principais — uma para 1.000 pessoas e outra para 600 pessoas —, que poderão ser subdivididas para eventos de menor porte.
  • Intervenções estruturais: o projeto exige escavações e remoção de rochas na estrutura subterrânea para ampliação do pé-direito.

Impactos administrativos e operacionais

  • Câmara Municipal: parte dos serviços da Câmara Municipal passará por remanejamento temporário durante o período de execução das intervenções estruturais na área.
  • Infraestrutura do entorno: o pacote de intervenções associadas inclui a transferência de subestação elétrica e o rebaixamento da fiação no Centro Histórico para suporte aos novos empreendimentos.
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centro de conveções rua chile

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