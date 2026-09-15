BALA DE PRATA
Prefeitura de Salvador anuncia novo centro de convenções
Equipamento para 2 mil lugares no subsolo da Praça Municipal exigirá remanejamento da Câmara
Prefeito Bruno Reis confirmou em coletiva de imprensa nesta terça, 15, a implantação de um novo centro de convenções no Centro Histórico de Salvador. O projeto integra as ações voltadas para a revitalização urbana e econômica da região.
O gestor municipal classificou a obra como a grande "bala de prata" da prefeitura com o objetivo de resgatar, revitalizar de vez e impulsionar o desenvolvimento econômico do Centro Histórico, atraindo novos turistas, lotando hotéis e estimulando a abertura de novos negócios, restaurantes e lojas na região
O projeto e cronograma
O equipamento será instalado na área do Palácio Thomé de Souza e na parte subterrânea da Praça Municipal, nas imediações da Rua Chile. A elaboração do projeto executivo encontra-se na fase final.
O lançamento do processo de licitação e o início das obras estão previstos para ocorrer ainda no decorrer deste ano. Até o momento, os valores financeiros globais da obra não foram detalhados pela administração municipal.
Estrutura e capacidade
- Espaços: o local terá capacidade total para receber até 2 mil pessoas, contando com duas salas principais — uma para 1.000 pessoas e outra para 600 pessoas —, que poderão ser subdivididas para eventos de menor porte.
- Intervenções estruturais: o projeto exige escavações e remoção de rochas na estrutura subterrânea para ampliação do pé-direito.
Impactos administrativos e operacionais
- Câmara Municipal: parte dos serviços da Câmara Municipal passará por remanejamento temporário durante o período de execução das intervenções estruturais na área.
- Infraestrutura do entorno: o pacote de intervenções associadas inclui a transferência de subestação elétrica e o rebaixamento da fiação no Centro Histórico para suporte aos novos empreendimentos.