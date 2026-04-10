VOCÊ SABIA?
Prefeitura de Salvador oferece cremação gratuita; saiba como conseguir
Serviço da Prefeitura atende população de baixa renda e garante acesso à cremação com custo mínimo
A cremação ainda é vista como alternativa por muita gente, mas em Salvador ela já faz parte da rede pública — e com custo quase zero. O que pouca gente sabe é que o serviço existe, é pioneiro no Brasil e pode ser acessado por famílias de baixa renda seguindo alguns critérios.
Enquanto na rede privada o procedimento pode ultrapassar os R$ 5 mil, na capital baiana há um modelo viabilizado pela Prefeitura que reduz esse valor a uma taxa simbólica — ou até isenta, dependendo do caso.
Como funciona o serviço gratuito?
A cremação em Salvador acontece por meio de uma parceria da Prefeitura com o Cemitério Jardim da Saudade, localizado em Brotas. O atendimento é voltado à população em situação de vulnerabilidade e funciona mediante solicitação prévia.
Para dar entrada:
- é necessário acionar a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)
- o agendamento funciona diariamente, das 8h às 16h, inclusive em feriados
- o procedimento costuma ser marcado para o dia seguinte, em horários fixos
Quanto custa e quando é gratuito?
O valor padrão é uma taxa simbólica:
- R$ 44,17 para adultos
- R$ 22,08 para crianças
Em casos em que há concessão de auxílio funeral por parte do município, esse custo pode ser totalmente isento.
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Quem pode solicitar?
O pedido deve ser feito por parentes diretos do falecido, como cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Existe exceção apenas quando há uma autorização formal deixada em vida, com reconhecimento em cartório e testemunhas.
Entre os documentos exigidos estão:
- certidão de óbito
- documentos pessoais do falecido e do responsável
- comprovante de residência
- declaração de pobreza
- termo de responsabilidade
Nem todos os casos são permitidos
A cremação não é liberada automaticamente em todas as situações. Mortes naturais, como por doenças crônicas ou causas clínicas, seguem fluxo mais simples.
Já em casos de:
- acidentes
- homicídios
- causas indeterminadas
é necessária autorização judicial e liberação de autoridade policial.
Além disso, pessoas com certos dispositivos metálicos no corpo, como marcapasso, não podem ser cremadas.
Como é o procedimento?
O processo dura, em média, entre 2h40 e 3h20. Antes, são retirados materiais como vidro e metais do caixão. O corpo é levado ao forno, que atinge cerca de 1.200 °C.
Apesar da alta temperatura, não há emissão de fumaça visível, já que o sistema conta com filtros que controlam os gases liberados.
As cinzas são entregues à família, geralmente, em até 15 dias.
Um serviço pioneiro e em expansão
O serviço público de cremação funciona na cidade desde 2009, sendo considerado pioneiro no país. Ao longo dos anos, a estrutura foi sendo ampliada.
Em 2026, um novo passo foi dado com a criação de um espaço específico para guardar urnas com cinzas: o primeiro columbário da Bahia, instalado no Santuário do Senhor do Bonfim.
O local oferece uma alternativa para famílias que desejam manter as cinzas em um espaço coletivo de memória e visitação.
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