Prefeitura de Salvador oferece cremação gratuita; saiba como conseguir

Siga o A TARDE no Google

Cemitério público de Salvador - Foto: Bruno Concha/ Secom

A cremação ainda é vista como alternativa por muita gente, mas em Salvador ela já faz parte da rede pública — e com custo quase zero. O que pouca gente sabe é que o serviço existe, é pioneiro no Brasil e pode ser acessado por famílias de baixa renda seguindo alguns critérios.

Enquanto na rede privada o procedimento pode ultrapassar os R$ 5 mil, na capital baiana há um modelo viabilizado pela Prefeitura que reduz esse valor a uma taxa simbólica — ou até isenta, dependendo do caso.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o serviço gratuito?

A cremação em Salvador acontece por meio de uma parceria da Prefeitura com o Cemitério Jardim da Saudade, localizado em Brotas. O atendimento é voltado à população em situação de vulnerabilidade e funciona mediante solicitação prévia.

Para dar entrada:

é necessário acionar a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)

o agendamento funciona diariamente, das 8h às 16h, inclusive em feriados

o procedimento costuma ser marcado para o dia seguinte, em horários fixos

Quanto custa e quando é gratuito?

O valor padrão é uma taxa simbólica:

R$ 44,17 para adultos

R$ 22,08 para crianças

Em casos em que há concessão de auxílio funeral por parte do município, esse custo pode ser totalmente isento.

Quem pode solicitar?



O pedido deve ser feito por parentes diretos do falecido, como cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Existe exceção apenas quando há uma autorização formal deixada em vida, com reconhecimento em cartório e testemunhas.

Entre os documentos exigidos estão:

certidão de óbito

documentos pessoais do falecido e do responsável

comprovante de residência

declaração de pobreza

termo de responsabilidade

Nem todos os casos são permitidos

A cremação não é liberada automaticamente em todas as situações. Mortes naturais, como por doenças crônicas ou causas clínicas, seguem fluxo mais simples.

Já em casos de:

acidentes

homicídios

causas indeterminadas

é necessária autorização judicial e liberação de autoridade policial.

Além disso, pessoas com certos dispositivos metálicos no corpo, como marcapasso, não podem ser cremadas.

Como é o procedimento?

O processo dura, em média, entre 2h40 e 3h20. Antes, são retirados materiais como vidro e metais do caixão. O corpo é levado ao forno, que atinge cerca de 1.200 °C.

Apesar da alta temperatura, não há emissão de fumaça visível, já que o sistema conta com filtros que controlam os gases liberados.

As cinzas são entregues à família, geralmente, em até 15 dias.

Um serviço pioneiro e em expansão

O serviço público de cremação funciona na cidade desde 2009, sendo considerado pioneiro no país. Ao longo dos anos, a estrutura foi sendo ampliada.

Em 2026, um novo passo foi dado com a criação de um espaço específico para guardar urnas com cinzas: o primeiro columbário da Bahia, instalado no Santuário do Senhor do Bonfim.

O local oferece uma alternativa para famílias que desejam manter as cinzas em um espaço coletivo de memória e visitação.