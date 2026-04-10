Salvador tem 15 praias improprias para banho no fim de semana; veja

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A Praia da Paciência é uma das praias imprórias para banho - Foto: Reprodução | Salvaodor da Bahia | Fábio Marconi

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta sexta-feira, 10, um novo boletim de balneabilidade que aponta trechos impróprios para banho em 15 praias de Salvador e do litoral baiano.

O levantamento avalia a qualidade da água com base em critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

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A análise considera a presença de bactérias indicadoras de contaminação, como a Escherichia coli, que pode causar problemas de saúde. Quando os índices ultrapassam os limites permitidos, as praias são classificadas como impróprias, com recomendação de evitar o banho de mar.

Segundo o órgão, a exposição à água contaminada pode provocar infecções gastrointestinais, doenças de pele e outros quadros relacionados à poluição hídrica. Além disso, o boletim orienta a população a evitar o banho em períodos chuvosos e em áreas próximas a saídas de esgoto, rios e canais.

A especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Greice Ximena, destaca a importância de acompanhar os boletins com frequência.

“A balneabilidade é um indicador direto da qualidade ambiental das praias e da segurança para o uso recreativo. Observar essas informações antes de entrar no mar é uma medida simples que ajuda a prevenir problemas de saúde”, afirma.

Praias impróprias em Salvador

Confira os trechos que devem ser evitados neste fim de semana:

Tubarão - em frente à Vila Mar Azul

- em frente à Vila Mar Azul Periperi - acesso após a via férrea

- acesso após a via férrea Penha - em frente à barraca do Valença

- em frente à barraca do Valença Bogari - próximo ao Colégio da Polícia Militar

- próximo ao Colégio da Polícia Militar Bonfim - ao lado da quadra de esportes

- ao lado da quadra de esportes Pedra Furada - atrás do Hospital Municipal do Homem

- atrás do Hospital Municipal do Homem Boa Viagem - próximo ao Forte de Monte Serrat

- próximo ao Forte de Monte Serrat Contorno - entre o Restaurante Amado e a Bahia Marina

- entre o Restaurante Amado e a Bahia Marina Rio Vermelho - em frente à Travessa Bartholomeu de Gusmão

- em frente à Travessa Bartholomeu de Gusmão Rio Vermelho - em frente à Igreja de Sant’Ana e Casa de Iemanjá

- em frente à Igreja de Sant’Ana e Casa de Iemanjá Boca do Rio - em frente ao posto Salva Vidas

- em frente ao posto Salva Vidas Corsário - em frente ao posto Salva Vidas

- em frente ao posto Salva Vidas Patamares - próximo ao antigo Coliseu do Forró

- próximo ao antigo Coliseu do Forró Placaford - em frente ao posto Salva Vidas

- em frente ao posto Salva Vidas Itapuã - em frente à Sereia de Itapuã

As informações completas sobre outras praias podem ser consultadas no site do Inema ou no aplicativo “Vai dar Praia”.

Previsão do tempo

O boletim também aponta mudanças no tempo ao longo do fim de semana. De acordo com o Inema, a atuação de um cavado, sistema que favorece a formação de nuvens, deve aumentar a instabilidade no litoral baiano.

Em Salvador e na Região Metropolitana, o tempo do fim de semanadeve variar entre sol e aumento de nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas. Já no sul do estado, a previsão indica volumes mais intensos de chuva.

As temperaturas na capital variam entre 22°C e 31°C, enquanto no interior podem ultrapassar os 37°C, especialmente em cidades do Vale do São Francisco.

Para o meteorologista Henrique Mendonça, o cenário é típico de transição climática. “Há uma concentração maior de umidade no litoral, favorecendo chuvas, enquanto o interior segue com tempo seco e temperaturas elevadas”, explica.

A tendência é que esse padrão continue no início da próxima semana, com chuvas isoladas nas regiões costeiras e tempo firme no interior da Bahia.