COMO FUNCIONA?
Salvador ganha posto provisório nos Barris para emissão de novo RG
Atendimento acontece até dia 20 de abril, de forma gratuita
Por Luiza Nascimento
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Salvador ganhou um posto provisório para emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), no bairro dos Barris, na Ferreira Costa, até o dia 20 de abril. A intenção é facilitar o atendimento às pessoas que moram ou transitam pela região.
Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento e com distribuição de senhas a partir das 8h. A estimativa é que sejam realizados 100 atendimentos diários, totalizando mil pessoas.
A entrega da CIN ocorre em até 30 dias no SAC Shopping Barra.
Documentos necessários
Para emitir o documento, é necessário apresentar:
- Certidão de nascimento ou casamento original;
- Número do CPF;
- Quem desejar incluir outros dados, deve levar documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), título de eleitor, carteira de trabalho e certificado de reservista.
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Novo RG
A nova carteira de identidade utiliza o número do CPF como registro único nacional e conta com recursos de segurança, como biometria facial e digital.
Além da segurança, a nova Carteira de Identidade Nacional funciona como uma chave de acesso fundamental para o ecossistema digital do governo.
O documento facilita a identificação precisa para o recebimento de benefícios sociais e auxílios, garantindo que o cidadão tenha seus direitos assegurados de forma rápida.
A versão digital, disponível no aplicativo Gov.br, possui a mesma validade jurídica do papel e inclui o código Machine Readable Zone (MRZ), o mesmo padrão internacional utilizado em passaportes, o que simplifica viagens em países do Mercosul e moderniza a experiência do usuário baiano.
Outras formas de emitir a CIN em Salvador e RMS
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser emitida mesmo sem agendamento em alguns postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador e região metropolitana, como Lauro de Freitas.
Através deste link é possível realizar o agendamento nos postos SAC espalhados pela capital baiana e RMS.
Uma opção alternativa para quem deseja emitir o documento de forma rápida e não consegue encontrar datas e horários é o atendimento espontâneo. Esse atendimento é realizado por ordem de chegada e com entrega de senhas logo cedo, nos SAC Barra, localizado no Shopping Barra, e SAC Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia.
A primeira via da CIN é gratuita para todos. Vale lembrar que o documento passará a ser obrigatório a partir de 1º de março de 2032.
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