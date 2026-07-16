Prefeitura lança novo Empreenda Salvador e amplia capacitação de empreendedores

A Prefeitura de Salvador lançou, nesta quinta-feira, 16, a nova versão do Empreenda Salvador, programa municipal de fortalecimento ao empreendedorismo que passa a contar com uma estrutura mais robusta, novos eixos estratégicos e ampliação das ações voltadas à qualificação, acesso a mercados e crédito.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), a iniciativa tem como meta capacitar 50 mil empreendedores da capital baiana nos próximos dois anos e se consolida como uma política pública permanente do município.

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O lançamento ocorreu no SAC do Empreendedor, equipamento mantido pela Prefeitura no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, da secretária da Semdec, Mila Paes, além de empreendedores beneficiados pelo programa.

Criado em 2022, o Empreenda Salvador passou por um processo de reconfiguração para ampliar sua atuação e atender diferentes perfis de empreendedores, desde trabalhadores informais até microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenos negócios.

"O objetivo é formar, nos próximos dois anos, cerca de 50 mil empreendedores. Além de articular para fortalecer essa rede de negócios com networking, bem como viabilizar financiamentos para que eles possam investir ainda mais em seus negócios. Salvador é uma cidade com vocação para o empreendedorismo em diversos setores da economia, em especial uma área que vem crescendo, que é a de tecnologia e inovação", afirmou Bruno Reis.

Entre as ações apresentadas está o fortalecimento do SAC do Empreendedor, equipamento da Prefeitura voltado ao atendimento gratuito de microempreendedores e pequenos empresários. A unidade oferece consultorias especializadas nas áreas contábil e jurídica, orientação para resolução de processos burocráticos e cursos de qualificação.

Outro destaque é a reformulação do CredSalvador, programa municipal de acesso ao crédito que facilita financiamentos para expansão dos pequenos negócios.

Também serão implantadas duas lojas colaborativas temporárias (pop-ups), no Center Lapa e no Shopping da Bahia, destinadas à comercialização de produtos de empreendedores participantes do programa, além da ampliação das missões empresariais e da participação em feiras de negócios.

Desde 2022, o Empreenda Salvador já beneficiou mais de 100,7 mil pessoas. Desse total, mais de 60 mil participaram de cursos de formação e qualificação. No mesmo período, o CredSalvador movimentou mais de R$ 25 milhões na economia da capital, enquanto o SAC do Empreendedor realizou mais de 54 mil atendimentos.

Eixos estratégicos

A configuração do programa está estruturada em quatro eixos estratégicos: Educação Empreendedora; Territorialidade e Infraestruturas; Acesso a Mercados; e Acesso ao Crédito. Segundo Mila Paes, a proposta amplia o alcance das políticas de apoio aos empreendedores.

“Vamos trabalhar a Educação Empreendedora, tendo o SAC Empreendedor como epicentro dessas ações de capacitação; Territorialidade e Infraestruturas, levando cada vez mais os serviços e programas aos bairros da cidade, com a criação de dois novos espaços nas comunidades; Acesso a Mercados, onde vamos abrir duas lojas em shoppings, para receber os empreendedores, além das feiras de empreendedorismo que já apoiamos; e Acesso à Crédito, com o fortalecimento das parcerias junto aos bancos de fomento a crédito e a chegada de um novo CredSalvador”, explicou a titular da Semdec.

A gestora lembrou que o programa prioriza microempreendedores individuais, ambulantes e trabalhadores do comércio popular, microempresas e empresas de pequeno porte, empreendedores negros e comunidades negras com vocação empreendedora, além de mulheres empreendedoras, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

A diretora de Negócios Afro e Empreendedorismo da Semdec, Maylla Pita, destacou a institucionalização do programa. “A gente está publicando um decreto que institui o Empreenda Salvador como programa municipal de empreendedorismo. E aí, além das iniciativas de educação empreendedora — e muito com um olhar para o desenvolvimento de negócios negros —, a gente está desenvolvendo soluções que vão atender desde o trabalhador informal até aquele MEI ou aquela microempresa que já estão num outro estágio de amadurecimento, mas precisa lapidar a sua atuação no mercado”, afirmou.

Transformação - Empreendedores atendidos pelo programa também compartilharam suas experiências durante o evento. Leonardo Nery, que atualmente coordena uma equipe de 15 pessoas no ramo de cuscuz e café da manhã na Avenida Suburbana, afirmou que o apoio recebido foi decisivo para o crescimento do negócio: “Antes do apoio do Empreenda Salvador, era um trabalho sem muita perspectiva de futuro.

Hoje em dia, com os cursos de qualificação e todo esse apoio, conseguimos acesso a lugares que antes parecia impossível. É um programa que realmente transforma a vida dos empreendedores", disse.

Participante das ações do programa há quatro anos, a empreendedora Flávia Puridade, que trabalha com a venda de pipocas gourmet, também destacou os resultados obtidos.

“O acesso à capacitação e às novidades do mercado foi muito importante para alavancar meu negócio. Me ajudou bastante nas questões burocráticas, a conhecer meu próprio negócio e o mercado em si, recebendo as ferramentas corretas para fazer dar certo”, afirmou.