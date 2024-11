Prefeitura oferece curso gratuito para produção de panetone

Curso está sendo oferecido pela Semdec - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) de Salvador está oferecendo um curso para preparo de panetone, por meio do programa Treinar para Empregar, que visa capacitar os cidadãos, fortalecer o empreendedorismo nas comunidades e a inclusão social.

As inscrições do curso, que é gratuito e com carga horária de 47h, podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (21), por meio do link. As aulas serão iniciadas no dia 5 de novembro, das 8h às 12h, presencialmente, no Senac Aquidabã.

Vagas

Ao todo, serão ofertadas 20 vagas, e os alunos poderão aprender sobre as trilhas de preparo de panetones, técnicas de decoração, sotf skills, atitude empreendedora e ESG: sustentabilidade e responsabilidade social.