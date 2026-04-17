Prefeitura ouve bairros para traçar caminhos do novo PDDU de Salvador

Calendário de revisão do PDDU segue intenso - Foto: Divulgação

A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador avançou, nesta sexta-feira, 17, com a realização de oficinas de participação social em quatro pontos estratégicos da capital. Moradores da Cidade Baixa, Garcia, Piatã e Pernambués foram convocados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para diagnosticar problemas e sugerir melhorias em áreas como mobilidade, habitação, infraestrutura e meio ambiente.

Na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia, o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, acompanhou de perto os debates. Ele ressaltou que a participação direta dos cidadãos é o que garante a legitimidade do planejamento urbano.

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“É indispensável que o plano seja construído com quem vive a cidade. A contribuição da população faz com que o PDDU reflita as reais necessidades dos bairros”, pontuou o titular da pasta.

Demandas locais

Diferente de reuniões meramente informativas, as oficinas utilizam metodologia participativa para coletar dados que vão alimentar o diagnóstico técnico da cidade, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No Garcia, a estruturação do comércio foi uma das pautas centrais. A moradora Jaciara Santana defendeu que o ordenamento comercial é chave para o crescimento do bairro: “Quero uma cidade melhor e o PDDU pode ajudar a gerar desenvolvimento econômico local”.

Próximas etapas

O calendário de revisão do PDDU segue intenso. Para o mês de maio, estão previstas mais quatro oficinas em diferentes territórios. Em junho, o processo ganhará uma nova audiência pública, onde os encaminhamentos e as contribuições colhidas até o momento serão apresentados à sociedade.

De acordo com o diretor de desenvolvimento urbano da Sedur, Daniel Gallo, o objetivo é entregar um plano plural que equilibre o conhecimento técnico de especialistas e universidades com a percepção do cidadão.

"Buscamos fortalecer políticas públicas mais inclusivas que dialoguem com a realidade dos territórios", afirmou Gallo.