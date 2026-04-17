Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Prefeitura ouve bairros para traçar caminhos do novo PDDU de Salvador

Sedur realizou oficinas territoriais em quatro regiões da capital baiana

Rodrigo Tardio
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Calendário de revisão do PDDU segue intenso
Calendário de revisão do PDDU segue intenso -

A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador avançou, nesta sexta-feira, 17, com a realização de oficinas de participação social em quatro pontos estratégicos da capital. Moradores da Cidade Baixa, Garcia, Piatã e Pernambués foram convocados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para diagnosticar problemas e sugerir melhorias em áreas como mobilidade, habitação, infraestrutura e meio ambiente.

Na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia, o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, acompanhou de perto os debates. Ele ressaltou que a participação direta dos cidadãos é o que garante a legitimidade do planejamento urbano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É indispensável que o plano seja construído com quem vive a cidade. A contribuição da população faz com que o PDDU reflita as reais necessidades dos bairros”, pontuou o titular da pasta.

Leia Também:

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

Demandas locais

Diferente de reuniões meramente informativas, as oficinas utilizam metodologia participativa para coletar dados que vão alimentar o diagnóstico técnico da cidade, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No Garcia, a estruturação do comércio foi uma das pautas centrais. A moradora Jaciara Santana defendeu que o ordenamento comercial é chave para o crescimento do bairro: “Quero uma cidade melhor e o PDDU pode ajudar a gerar desenvolvimento econômico local”.

Próximas etapas

O calendário de revisão do PDDU segue intenso. Para o mês de maio, estão previstas mais quatro oficinas em diferentes territórios. Em junho, o processo ganhará uma nova audiência pública, onde os encaminhamentos e as contribuições colhidas até o momento serão apresentados à sociedade.

De acordo com o diretor de desenvolvimento urbano da Sedur, Daniel Gallo, o objetivo é entregar um plano plural que equilibre o conhecimento técnico de especialistas e universidades com a percepção do cidadão.

"Buscamos fortalecer políticas públicas mais inclusivas que dialoguem com a realidade dos territórios", afirmou Gallo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Calendário de revisão do PDDU segue intenso
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Calendário de revisão do PDDU segue intenso
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Calendário de revisão do PDDU segue intenso
Play

Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

Calendário de revisão do PDDU segue intenso
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x