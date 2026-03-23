Primeira semana de outono será quente e chuvosa em Salvador

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Os alertas indicam risco de temporais - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A primeira semana completa de outono, em Salvador, será quente e chuvosa, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 23, e domingo, 29, os termômetros da capital baiana podem bater 32ºC e as chances de chuva são de 90%.

No início da semana, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável. Entretanto, a formação de um cavado próximo à costa, aliada a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas.

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Em caso de emergência, a população deve acionar o 199.

Confira a previsão detalhada

Segunda-feira, 23

Possibilidade de chuva: 30%

Temperatura: 24C° a 32C°

Terça-feira, 24

Possibilidade de chuva: 30%

Temperatura: 24°C a 31°C

Quarta-feria, 25

Possibilidade de chuva: 45%

Temperatura: 24°C a 31°C

Quinta-feira, 26

Possibilidade de chuva: 70%

Temperatura: 23°C a 30°C

Sexta-feira, 27

Possibilidade de chuva: 90%

Temperatura: 23°C a 28°C

Sábado, 28

Possibilidade de chuva: 90%

Temperatura: 23°C a 28°C

Domingo, 29

Possibilidade de chuva: 65%

Temperatura: 23°C a 30°C