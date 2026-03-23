PREVISÃO DO TEMPO
Primeira semana de outono será quente e chuvosa em Salvador
Temperaturas podem chegar a 32°C, mas há possilidade de chuva todos os dias
Por Luiza Nascimento
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A primeira semana completa de outono, em Salvador, será quente e chuvosa, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 23, e domingo, 29, os termômetros da capital baiana podem bater 32ºC e as chances de chuva são de 90%.
No início da semana, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável. Entretanto, a formação de um cavado próximo à costa, aliada a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas.
Em caso de emergência, a população deve acionar o 199.
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Confira a previsão detalhada
Segunda-feira, 23
Possibilidade de chuva: 30%
Temperatura: 24C° a 32C°
Terça-feira, 24
Possibilidade de chuva: 30%
Temperatura: 24°C a 31°C
Quarta-feria, 25
Possibilidade de chuva: 45%
Temperatura: 24°C a 31°C
Quinta-feira, 26
Possibilidade de chuva: 70%
Temperatura: 23°C a 30°C
Sexta-feira, 27
Possibilidade de chuva: 90%
Temperatura: 23°C a 28°C
Sábado, 28
Possibilidade de chuva: 90%
Temperatura: 23°C a 28°C
Domingo, 29
Possibilidade de chuva: 65%
Temperatura: 23°C a 30°C
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