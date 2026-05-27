Professora e alunos passam mal após spray de pimenta ser acionado em escola

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Uma professora e três alunos passaram mal após um estudante acionar spray de pimenta dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Hildete Bahia de Souza, no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso aconteceu na segunda-feira, 25.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), o spray foi levado por uma aluna, que afirmou portar o item para defesa pessoal durante o trajeto entre casa e escola.

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De acordo com a gestão escolar, o produto foi retirado da mochila da estudante por um colega, sem autorização, e acionado dentro da sala de aula, atingindo a professora e os três estudantes.

Após o ocorrido, a escola acionou a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram atendimento às vítimas. Segundo a Smed, todos receberam os cuidados necessários e passam bem.

A secretaria informou ainda que acompanha o caso e presta suporte à comunidade escolar. As medidas cabíveis estão sendo adotadas pela direção da unidade junto à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).