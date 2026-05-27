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Professora e alunos passam mal após spray de pimenta ser acionado em escola

Produto foi retirado da mochila de uma estudante por outro colega

Victoria Isabel
Por
Caso aconteceu na Escola Municipal Hildete Bahia de Souza
Caso aconteceu na Escola Municipal Hildete Bahia de Souza - Foto: Reprodução

Uma professora e três alunos passaram mal após um estudante acionar spray de pimenta dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Hildete Bahia de Souza, no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso aconteceu na segunda-feira, 25.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), o spray foi levado por uma aluna, que afirmou portar o item para defesa pessoal durante o trajeto entre casa e escola.

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De acordo com a gestão escolar, o produto foi retirado da mochila da estudante por um colega, sem autorização, e acionado dentro da sala de aula, atingindo a professora e os três estudantes.

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Após o ocorrido, a escola acionou a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram atendimento às vítimas. Segundo a Smed, todos receberam os cuidados necessários e passam bem.

A secretaria informou ainda que acompanha o caso e presta suporte à comunidade escolar. As medidas cabíveis estão sendo adotadas pela direção da unidade junto à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

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escola spray de pimenta

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