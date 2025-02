Profissionais de saúde serão ouvidos por morte de mulher após cirurgias plásticas

Verusca realizou procedimentos no abdômen, seios e glúteos - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Após a morte de Verusca Rendall de Carvalho, de 54 anos, que faleceu na madrugada desta terça-feira, 18, após realizar cirurgias plásticas em uma clínica no bairro de Ondina, em Salvador, o Delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia Territorial (DT), responsável pelo caso, deu detalhes sobre as investigações. Em entrevista ao pPortal A TARDE, ele comentou os próximos passos a serem cumpridos.

“A gente vai investigar todas as circunstâncias que envolvem esse óbito. Foram solicitados todos os laudos periciais e laudos de necropsia, que vai nos dar os meios para desenvolver a investigação. Qualquer coisa que a gente fale pode ser prematuro, porque, na verdade, a prova técnica é que vai determinar a investigação”, destacou.

O delegado afirmou ainda que todas as pessoas que tiveram alguma participação no episódio vão ser ouvidas. “O médico, socorrista, enfermeira, dono de clínica. Todos serão ouvidos. A gente vai saber se o médico tinha a autorização da Cremeb para fazer cirurgia plástica. Todas essas questões vão ser apuradas agora com oitivas”.

Sobre a alegação da família da vítima, de que não havia equipe médica acompanhando o pós-operatório da paciente, o Delegado afirmou que a informação não procedem.

“Não procede essa informação. Tinha uma médica que inclusive estava dormindo no quarto ao lado, que dois minutos após ela descobrir que ela estava passando mal, a médica iniciou as manobras necessárias de ressuscitação. Inclusive chamou a SAMU para caso precisasse deslocar a paciente para algum outro hospital, que tivesse UTI, tomaria todas essas providências”.

Caso:

Verusca Rendall de Carvalho, de 54 anos, morreu nesta terça-feira, 18, após realizar cirurgias plásticas em uma clínica localizada na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina, em Salvador. Segundo informações iniciais, o procedimento foi realizado entre às 9h e meia-noite de segunda-feira, 17. Durante a madrugada, ocorreram complicações e Verusca não resistiu.

De acordo com familiares, Verusca realizou procedimentos no abdômen, seios e glúteos. Ela teve complicações e sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada.