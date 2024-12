Profissionais do sexo realizam evento contra a violência na categoria

Material foi distribuído no encontro - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Um grupo formado por mulheres que integram e apoiam a categoria celebrou nesta terça-feira, 17, no bairro 2 de Julho, no Centro de Salvador, o Dia Mundial de Luta Contra a Violência Contra as Profissionais do Sexo, comemorado nesta terça.

No encontro, intitulado de ‘Puta Ação’, ocorrido na sede da Associação das Profissionais do Sexo do Estado da Bahia (Aprosba), elas dialogaram sobre os seus direitos, a luta pelo fim do preconceito, dicas de segurança, redes de apoio, métodos contraceptivos, e cuidado com a saúde física e mental.

Ao Jornal MASSA!, a coordenadora da Aprosba, Fátima Medeiros, contou que, frequentemente, a classe participa de encontros que visam fortalecer o respeito pela profissão que elas decidiram seguir. "É um dia para a gente discutir assuntos relacionados ao nosso trabalho, ao estigma, ao preconceito, a violência, a discriminação do nosso trabalho .Temos nossa profissão legalizada, então temos todo direito de comemorar, mesmo sabendo que ainda há muita discriminação", declarou.

Fátima Medeiros, presidente da Aprosba | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Kits com preservativos - masculino e feminino -, absorventes, panfletos informativos e outros itens íntimos foram entregues às mulheres que compareceram no encontro.

Dados do site Viva Local, plataforma de acompanhantes, apontam que 34% das profissionais do sexo lidam com clientes que se recusam a usar proteção, enquanto outras 22% lidam com clientes que se recusaram a pagar.

“Existe um caminho ainda muito longo para alcançar os direitos, a dignidade e a segurança das pessoas profissionais do sexo,, pontuou Lana Brito, terapeuta integrativa voluntária da Aprosba.