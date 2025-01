Projeto reúne crianças com deficiência em torneios de beyblade

- Foto: Arquivo pessoal

Iniciada em setembro deste ano, a OBB (Organização Baiana de Beyblade) reúne duas vezes no mês, diversas crianças, adolescentes e até adultos para realizar torneios do jogo japonês que virou febre mundial nos anos 2000.

Inspirado no anime japonês, o jogo consiste em dois jogadores lançando dois piões em uma superfície semelhante a de uma tigela. Vence aquele que conseguir deixar o pião girando por mais tempo. As competições são realizadas em diversos shoppings de Salvador e atrai público de diversas idades, principalmente entre 5 e 14 anos, e de diversas cidades baianas.

Sem apoio financeiro de qualquer entidade, a organização sobrevive com recursos próprios e com a concessão de espaço pela loja de brinquedos Ri Happy. A cada três meses, o torneio premia os três melhores vencedores com um jogo de beyblade e reúne jogadores das cidades de Catu, Feira de Santana, Camaçari, São Sebastião do Passé, Salvador e Lauro de Freitas. Ao todo, a Organização Baiana de Beyblade tem mais de 70 jogadores para a competição.

A cada três meses, o torneio premia os três melhores vencedores com um jogo de beyblade | Foto: Arquivo pessoal

O que havia começado como uma tentativa de divulgação da nova geração de beyblade, tornou-se uma forma alternativa de driblar o vício em telas comum nesta faixa etária e uma oportunidade de relembrar os “bons tempos” para quem está acima dos 20 anos de idade.

“Para que fizéssemos essa divulgação, recebemos um material para fazer demonstração a mais para fazermos um tipo de competição. E aí eu pedi para o meu coordenador se eu poderia fazer um torneio, aí eu fiz a demonstração na loja em que eu trabalho. O gerente e depois outras lojas de brinquedo se envolveram comprando medalhas e marcando a data para fazer esse mini torneio”, disse Adriano Balbino Conceição, criador do projeto OBB.

Leia também

>> Circuito FIRE estreia em Salvador trazendo tecnologia e diversão

>> Netflix vai exibir novo anime da franquia ‘Dragon Ball’

Como o projeto é realizado sem apoio financeiro ou institucional, as premiações nas competições são feitas por meio de contribuição dos próprios participantes. Os vencedores são premiados com um Beyblade, para incentivar e aproximar ainda mais os participantes com o projeto.

“O nosso objetivo é relembrar aquela geração de infância. É uma forma de tirar os filhos das telas, e estar mais próximo das brincadeiras. Além das crianças e dos adolescentes, nós também conseguimos promover a interação com os pais”, continua ele.

Os torneios são gratuitos e qualquer pessoa pode participar, inclusive pessoas com deficiência, que dão um show de talentos nos torneios. É o caso de Bárbara Vanis Castro, de 38 anos. Ela é vice-presidente da Autimais - um coletivo de mães de autistas em Salvador. Ela é autista e tem duas crianças com espectro autista. Todos os três são participantes assíduos das competições de beyblade.

Ela ficou sabendo da Organização Baiana de Beyblade em 2024 através de seu marido, Nathan Castro, que é apaixonado por animes e fã de carteirinha de beyblade. Com coragem e incentivo do marido, ela decidiu se arriscar na modalidade e conquistou a sua primeira premiação na competição.

“Meu marido que sempre gostou muito. Desde pequeno ele assistia anime e foi ele quem me apresentou. Comecei a treinar com ele aqui em casa, até que eu tomei coragem do torneio. Eu me apaixonei pelo beyblade e fui na loja para comprar e estava tendo torneio. Participei e fui campeã no mesmo dia”, explicou Bárbara.

Além de Bárbara e Nathan, a paixão pelo Beyblade também chegou aos seus dois filhos, de 5 e 11 anos, que também têm espectro autista. Todos participam dos torneios, que também contam com outras pessoas com deficiência. Para Bárbara, o incentivo aos torneios entre pessoas com deficiência promove melhor a interação e atinge a afinidade, inclusive de autistas.

Nathan, Bárbara Castro e seus dois filhos com espectro autista | Foto: Arquivo pessoal

“O Beyblade, de certa forma, é um esporte, e esporte é inclusivo porque é um local onde tem pessoas com todos os tipos de deficiência, como baixa visão, TDAH e autismo. Para pessoas com autismo isso é muito inclusivo porque o pião atinge uma parte sensorial e gostam de coisas que giram. Isso é um esporte sensorial, que você aprende, monta, desenvolve a curiosidade e qualquer pessoa pode jogar”, continua ela.

Além de pessoas com autismo, os campeonatos também reúnem participantes com baixa visão e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Os torneios acontecem quinzenalmente nos Shoppings da Bahia, no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Barra e Shopping Paralela.

O próximo encontro acontece no dia 11 de janeiro, no Shopping da Bahia. Será um evento ranqueado para acúmulo de pontos e participação da competição final, no final do mês, para a premiação dos três melhores jogadores.