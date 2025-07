Projeto social aborda violências de gênero em Salvador com teatro

Nesta segunda edição, o projeto circula pelos bairros de Arenoso, Cajazeiras 5, Paripe e Uruguai - Foto: Divulgação

A segunda edição do projeto “SOBEJO Arte e Empoderamento - As Vozes que ecoam na periferia” acontece em Salvador com o intuito de discutir e conscientizar a respeito das violências de gênero através do teatro, poesia, literatura, audiovisual e da militância feminina.

Idealizado e dirigido pela atriz e produtora Eddy Veríssimo e com a coordenação técnica do ator, cenógrafo e figurinista Luiz Buranga, o projeto vai acontecer entre os meses de julho e agosto nas escolas públicas estaduais, sedes de projetos sociais e centros culturais da periferia de Salvador.

Nesta segunda edição, o projeto circula pelos bairros de Arenoso, Cajazeiras 5, Paripe e Uruguai, com apresentações do espetáculo solo Sobejo; debates sobre o combate à violência doméstica e feminicídio; e saraus poéticos com apresentação de mulheres negras poetas da periferia.

Além disso, o projeto exibe para o público a Websérie “SOBEJO - Processo Indeferido” de cinco episódios, que trata das variadas violências sofridas por mulheres - física, moral, patrimonial, sexual e psicológica -, seguido de atividades pedagógicas a partir das práticas metodológicas da mediação cultural, realizada pela artista-pesquisadora Eddy Veríssimo.

O espetáculo solo “SOBEJO”, que nomeia o projeto, é um monólogo estrelado por Eddy Veríssimo e conta a história de Georgina Serrat, uma mulher que vê sua dignidade, felicidade e sonhos frustrados quando descobre no casamento a face violenta do marido. Há em sua proposta um chamamento ao público a não se calar perante a todas as formas de violência que uma mulher está suscetível: física, moral, sexual, patrimonial e psicológica.