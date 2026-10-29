Protesto na Boca do Rio tem ônibus apedrejado e pista interditada; veja vídeo

Uma manifestação realizada na tarde desta quinta-feira, 29, nas proximidades do Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, foi marcada por atos de vandalismo.

Durante o protesto, um ônibus foi apedrejado e fogo foi colocado na pista. Ainda não há informações confirmadas sobre o motivo da mobilização ou sobre possíveis feridos.



O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar que informou que no local, a guarnição verificou que os manifestantes haviam utilizado objetos em chamas para bloquear o trânsito e realizou a desobstrução parcial da via, com liberação de uma faixa de rodagem em cada sentido.

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Confira o vídeo:

Homem morre após confronto

Também nesta quinta-feira, um homem morreu após um confronto com equipes da Rondesp Central na localidade de Novo Paraíso, na Boca do Rio.



Até a atualização desta reportagem, não havia confirmação de relação entre a ocorrência policial e a manifestação registrada nas proximidades do Centro de Convenções.

PM realiza Operação Força Total

A Polícia Militar da Bahia realiza nesta quinta-feira a 10ª edição da Operação Força Total. As equipes fazem abordagens a veículos e pessoas, além de incursões em bairros de diferentes regiões do estado.



Segundo a corporação, a mobilização busca ampliar a presença policial nas ruas, retirar armas de circulação e atuar preventivamente.

Confira o vídeo: