SALVADOR
SALVADOR

Quarta Pink chega à sexta edição com show no Rio Vermelho

Ingressos já estão em pré-venda através do Musa Ticket

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 10:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Quarta Pink chega à sexta edição com show no Rio Vermelho
-

O evento Quarta Pink está de volta com a sua sexta edição intitulada “Papo de Agonia - o puro molho baiano", no próximo domingo, 9, na Bombar, unindo cultura, moda e curtição em uma noite cheia de energia e muito groove sob o comando de DJ TH4YS e Samba de Oyá. Os ingressos já estão em pré-venda no Musa Ticket e custam R$20,00.

“A Quarta é nosso xodó, tem essa alma inquieta, de querer estar onde as coisas pulsam. O Bombar é um lugar que respira o mesmo que a gente: diversidade, arte e muita música boa. É mistura, é rebolado, é samba com funk, é uma experiência que começa nas conexões e fica na memória. A gente quer que o público sinta essa agonia boa, de não querer ir embora", conta Dayane Oliveira, diretora e co-fundadora da Asminas, agência realizadora do evento que já faz parte do calendário cultural de Salvador.

A expectativa deo evento é reunir pessoas dos mais diversos pontos do Brasil que estarão na cidade neste fim de semana, incluindo os convidados da lista assinada pela relações públicas Maihana Cazuquel.

