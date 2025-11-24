Menu
SALVADOR
ATENÇÃO!

Queda de galho interdita trânsito no Corredor da Vitória

Há risco de mais uma parte da árvore cair

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/11/2025 - 13:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Queda de galho interdita trânsito no Corredor da Vitória
-

A queda de um galho de grande dimensão, na manhã desta segunda-feira, 24, deixou o trânsito interditado nas duas vias do Corredor da Vitória, em Salvador. O bloqueio acontece pois há risco de mais uma parte da árvore, que ainda está presa ao solo, cair. Apesar do susto, não há registro de feridos.

Conforme apurado pelo portal A TARDE, aSecretaria de Manutenção da Cidade (Seman) encaminhou uma equipe ao local, por volta 12h. Informações iniciais apontam que um caminhão bateu do lado da árvore e derrubou o galho.

Já o diretor geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macedo, informou que equipes do órgão já se deslocaram e fizeram o isolamento da área. A Coelba também está no local.

Aternativas para o tráfego

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas estão impedidos de usar a via para chegar no bairro da Graça e no Campo Grande. Assim, os condutores têm como opção seguir pelo Vale do Canela.

x