Queda de galho interdita trânsito no Corredor da Vitória

- Foto: Divulgação/Transalvador

A queda de um galho de grande dimensão, na manhã desta segunda-feira, 24, deixou o trânsito interditado nas duas vias do Corredor da Vitória, em Salvador. O bloqueio acontece pois há risco de mais uma parte da árvore, que ainda está presa ao solo, cair. Apesar do susto, não há registro de feridos.

Conforme apurado pelo portal A TARDE, aSecretaria de Manutenção da Cidade (Seman) encaminhou uma equipe ao local, por volta 12h. Informações iniciais apontam que um caminhão bateu do lado da árvore e derrubou o galho.

Já o diretor geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macedo, informou que equipes do órgão já se deslocaram e fizeram o isolamento da área. A Coelba também está no local.

Aternativas para o tráfego

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas estão impedidos de usar a via para chegar no bairro da Graça e no Campo Grande. Assim, os condutores têm como opção seguir pelo Vale do Canela.