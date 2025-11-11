Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO EM SALVADOR

Vídeo: árvore cai sobre barraca de lanches em Salvador

Desde janeiro, população vinha solicitando à prefeitura o corte ou a poda preventiva

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/11/2025 - 20:12 h | Atualizada em 11/11/2025 - 20:27
Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura
Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura -

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no bairro Barbalho, em Salvador, na noite desta terça-feira, 11, por volta das 18h. O tronco atingiu uma barraca de lanches, mas ninguém se feriu, pois o local, onde funciona como ponto de ônibus, estava vazio no momento do acidente. A rua fica ao lado do Colégio Iceia.

De acordo com moradores, a árvore já apresentava rachaduras e sinais de desgaste, e, incluisive, desde janeiro vem solicitando à prefeitura o corte ou a poda preventiva. Há cerca de 15 dias, novos pedidos foram feitos, mas não houve atendimento. As informações são da TV Record.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O incidente ocorreu durante um período de chuvas fortes na cidade, que pode ter contribuído para o tombamento da árvore. Além disso, a queda provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a retirada da árvore com segurança, enquanto a Coelba foi acionada para restabelecer a energia.

Segundo Sosthenes Macedo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente urbano Arvore caida barbalho barraca de lanches Chuvas fortes codesal coelba Colégio Iceia corpo de bombeiros corte preventivo defesa civil interrupção de energia ninguém ferido poda de árvore ponto de ônibus PREFEITURA rachaduras Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar Salvador segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura
Play

Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura
Play

Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas

Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Há cerca de 15 dias, moradores chamaram acionaram a prefeitura
Play

Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

x