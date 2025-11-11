SUSTO EM SALVADOR
Vídeo: árvore cai sobre barraca de lanches em Salvador
Desde janeiro, população vinha solicitando à prefeitura o corte ou a poda preventiva
Por Andrêzza Moura
Uma árvore de grande porte caiu na Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no bairro Barbalho, em Salvador, na noite desta terça-feira, 11, por volta das 18h. O tronco atingiu uma barraca de lanches, mas ninguém se feriu, pois o local, onde funciona como ponto de ônibus, estava vazio no momento do acidente. A rua fica ao lado do Colégio Iceia.
De acordo com moradores, a árvore já apresentava rachaduras e sinais de desgaste, e, incluisive, desde janeiro vem solicitando à prefeitura o corte ou a poda preventiva. Há cerca de 15 dias, novos pedidos foram feitos, mas não houve atendimento. As informações são da TV Record.
O incidente ocorreu durante um período de chuvas fortes na cidade, que pode ter contribuído para o tombamento da árvore. Além disso, a queda provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a retirada da árvore com segurança, enquanto a Coelba foi acionada para restabelecer a energia.
Segundo Sosthenes Macedo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão no local.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes