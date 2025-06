Quer arrasar no São João? Veja onde aprender a dançar forró antes das festas

Confira locais em Salvador para aprender a dançar o ritmo - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O forró é a trilha sonora oficial do São João. Mais do que um ritmo, ele está presente em praticamente todas as festas juninas da Bahia — das capitais aos menores municípios do interior. Com a chegada de junho, é hora de se preparar para um dos períodos mais animados do ano no estado, e não há como imaginar essa celebração sem o arrasta-pé. Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu uma seleção especial de lugares em Salvador onde é possível aprender, ou aperfeiçoar o ritmo para aproveitar mais ainda a folia junina.

Um dos destaques é o projeto Aula de Forró Salvador, que se reúne no Imbuí. Para quem já tem noção de forró, há duas opções: nas segundas e quartas, as aulas acontecem na Av. Jorge Amado, nº 85. Já nas terças e quintas, elas são realizadas às 19h, ao ar livre, na Praça do Imbuí. Aos sábados, a aula é voltada para iniciantes e começa às 10h na Escola de dança NEO.

O professor da unidade, Ítalo Ribeiro, comenta sobre o aumento na procura pelas aulas com a chegada do período junino: “Depois de abril, as aulas começam a pegar fogo. Há uma procura muito grande das pessoas querendo aprender.” Segundo ele, junho e julho são os meses de maior movimento. “Na época de São João, agora em junho e até em julho, muita gente aparece. Na praça, deve ter mais ou menos umas 40 pessoas que já se matricularam só para essa época.”

Na primeira aula, o aluno já sai dançando

Ítalo também explica que o tempo para aprender a dançar pode ser surpreendentemente curto. Quando questionado sobre isso, ele afirma: “Temos uma metodologia bem simples. Costumamos dizer que, na primeira aula, o aluno já sai dançando. A gente ensina movimentos básicos, giros simples, e logo coloca a pessoa pra dançar com os colegas. Isso acelera o aprendizado e já dá confiança logo de cara.”

Para quem continua em dúvida se dá tempo de aprender antes das festas juninas, Ítalo é enfático: “Com certeza ainda dá tempo. E mais: o forró não é só no São João, é o ano todo. Então pode aprender agora e já fica preparado pro resto do ano também.”

A aluna Morgana é um exemplo disso. Ela conta que chegou à turma com o desejo de aprender, mesmo reconhecendo que tinha certa dificuldade para dançar. “No começo foi mais difícil. Eu vim realmente pra aprender, porque sempre tive dificuldade, mas as aulas me ajudaram bastante. Já vejo uma evolução grande. Foram cerca de seis ou sete aulas até agora, e sinto que melhorei muito. Estou com muito mais desenvoltura”, conta, animada.

Morgana também aproveitou para deixar um recado a quem tem vontade de aprender, mas ainda sente insegurança: “Eu diria pra vir fazer a aula, com certeza. Aprender, de forma geral, é sempre muito bom. E dançar forró, ou qualquer outro estilo, além de ser uma delícia, é também uma forma de socializar, desenvolver habilidades e se reconectar com a nossa cultura — especialmente com a cultura nordestina, que é tão rica.” Quando perguntada se já está pronta para arrasar nas festas juninas, ela responde com confiança: “Sim! Já me sinto pronta para o São João".

Conheça outros lugares em Salvador para aprender forró:

4º Andar

A escola Forró do 4º Andar, localizada na Rua Leovigildo Filgueiras, no bairro do Garcia, oferece aulas para os níveis iniciante e intermediário 1 e 2. As mensalidades custam R$ 60, enquanto a aula avulsa sai por R$ 27, com opção de aula experimental gratuita. As aulas acontecem aos sábados, em quatro horários: 9h, 11h, 14h e 16h.

Varanda Roots

No bairro do Rio Vermelho, a Varanda Roots oferece aulas em grupo ou particulares para todos os níveis, desde iniciantes que desejam aprender os passos básicos até os que querem se aprofundar no estilo roots. As aulas ocorrem na Rua Deputado Cunha Bueno, 55. Os valores das aulas devem ser consultados conforme a modalidade.

Dan Forrozin

Com 18 anos de experiência nacional e internacional, o professor da Dan Forrozin ministra aulas para os níveis iniciante, médio e avançado. As turmas em grupo acontecem das noites de segunda a quinta e nas tardes de sábado, com opção de aulas particulares mediante agendamento. As aulas são realizadas na Rua do Timbó, 534, Condomínio Residencial Iguatemi, Edifício Porto Seguro, no bairro Caminho das Árvores.

Forró Xameguinho

O projeto Forró Xameguinho atende alunos a partir de 14 anos, tanto iniciantes quanto avançados. As aulas ocorrem principalmente em academias, funcionando como uma atividade complementar para saúde, lazer e bem-estar.



Nas academias Leal, Well e Hammer, a participação está vinculada ao plano da academia. Já na Villa Cuca, em Stella Maris, a aula avulsa custa R$ 15. A agenda das aulas do Forró Xameguinho é: segunda-feira no Leal Fitness – Uruguai às 20h; terça-feira no Well Pernambués às 19h e no Well Amaralina às 20h; quarta-feira no Leal Fitness – Uruguai às 20h; quinta-feira no Well Pernambués às 18h e no Well Amaralina às 19h10; e sexta-feira no Hammer STM2 às 19h e na Villa Cuca – Stella Maris às 20h.

Funceb

Outra alternativa é a Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia), que está oferecendo aulas de Dança de Salão na modalidade forró na programação de Cursos Livres 2025. As inscrições vão de 2 a 11 de junho, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Prédio Anexo do CFA, no Pelourinho. Podem participar pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência. O custo é de R$ 100 mensais ou R$ 40 por aula avulsa.