SALVADOR

Relíquia de primeiro santo millennial pode ser visitada em Salvador

O “Padroeiro da internet” será canonizado pelo Papa Leão Leão XIV

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/09/2025 - 14:43 h | Atualizada em 03/09/2025 - 15:01
Uma relíquia de primeiro grau do futuro santo da Igreja Católica, Carlo Acutis, que será canonizado no dia 7 de setembro, pelo Papa Leão XIV, se tornando o primeiro santo millennial da Igreja Católica, poderá ser visitada no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, no próximo sábado, 06.

A visita à relíquia de 1º grau do futuro santo poderá ser visitada no sábado, 06, às vésperas da cerimônia no Vaticano, à partir das 14h30 e indo até o final dos três dias de celebração que vão começar no dia 4 de setembro.

Segundo a Arquidiocese de Salvador, a relíquia é um fragmento do corpo do futuro santo, geralmente dos ossos, que são celebrados pelos católicos já que “os corpos dos santos foram templos do Espírito Santo e eles o utilizaram para realizar boas obras”.

O que define o grau de uma relíquia?

  • Primeiro grau: partes do corpo;
  • Segundo grau: objetos de uso pessoal do santo;
  • Terceiro grau: um objeto que eventualmente tenha tocado o corpo do santo, como um lenço por exemplo.

A relíquia de Carlo Acutis (um fragmento de osso) foi temporariamente cedida ao santuário do Vieira pelo padre italiano, Marco Paglicci, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro da Massaranduba, que fará a celebração da missa do último dia do tríduo, no dia 6.

Quem é Carlos Acuti?

Carlos Acuti foi um adolescente católico que nasceu no Reino Unido no dia 3 de maio de 1991. Filho de pais italianos, a família Acuti voltou a Milão, meses depois de seu nascimento. O garoto se tornou conhecido por catalogar milagres eucarísticos e aparições marianas aprovadas ao redor do mundo.

O jovem ficou conhecido como “padroeiro da internet” foi aluno do colégio jesuíta Instituto Leone XVI, em Milão na Itália, que pertence à mesma rede educacional que o Vieira. Ele faleceu aos 15 anos de idade em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia.

Canonização

Sua canonização foi autorizada em 2024 pelo então Papa Francisco, com o processo sendo autorizado por dois milagres atribuídos ao jovem serem reconhecidos pelo pontífice.

O primeiro foi de um menino de Campo Grande, que foi reconhecido em 2020 e outro a uma jovem da Costa Rica, em 2024.

Tags:

x