Restaurantes Populares oferecem almoço especial de Páscoa em Salvador

Cardápio especial gratuito foi distribuído - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

A Prefeitura de Salvador acolheu mais de 4000 pessoas em situação de vulnerabilidade social com um almoço especial de Páscoa. A ação é da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) que ocorreu na manhã de quinta-feira (17). A ação aconteceu nos dez Restaurantes Populares Vida Nova, localizados em comunidades com altos índices de insegurança alimentar.

O cardápio, com forte identidade baiana, incluiu pratos como moqueca de peixe, xinxim de frango, caruru, vatapá e chocolate como sobremesa. “É um prato digno para qualquer pessoa, servido com carinho, num ambiente com ar-condicionado e todo o acolhimento necessário. A ideia é proporcionar, além da refeição, dignidade e esperança”, destacou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

Segundo ele, a rede de restaurantes populares foi ampliada nos últimos dois anos, passando de dois para dez equipamentos. A intenção da prefeitura é expandir ainda mais o projeto, com uma nova unidade prevista para o Bairro da Paz. Os locais são escolhidos com base em estudos técnicos, que identificam os bairros com maior concentração de famílias em situação de pobreza e insegurança alimentar.

“Infelizmente, ainda temos muitas pessoas passando fome em Salvador. Famílias que só conseguem cozinhar no fim de semana, que veem o gás de cozinha durar três meses porque se alimentam diariamente nesses restaurantes. Mas não queremos que eles dependam disso para sempre. Nosso objetivo é garantir autonomia a essas famílias por meio da articulação com equipamentos sociais, como CRAS e cursos profissionalizantes”, completou Magalhães.

Além das refeições, os frequentadores recebem acompanhamento social e nutricional. “A alimentação oferecida é balanceada, acompanhada por nutricionistas, com suco, fruta e incentivo ao consumo de saladas, promovendo hábitos mais saudáveis”, ressaltou o secretário.

A ação também emocionou quem foi beneficiado. Aos 65 anos, Celeste César Cardoso relatou como o restaurante tem feito diferença em sua vida. “A comida é maravilhosa. Se não fosse aqui, eu não teria o que comer. Minha família mora longe e nem tenho dinheiro para viajar nesse feriado. Aqui ajuda muito, até minha pressão melhorou. Que Deus abençoe a todos que fazem isso por nós”, disse.

As refeições são gratuitas e realizadas em um ambiente preparado para acolher com dignidade. Além da Páscoa, ações semelhantes são promovidas em outras datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal.