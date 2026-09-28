Robô humanoide vai monitorar segurança no Alphaville, em Salvador

O Alphaville passou a integrar o programa Câmera Interativa, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a implantação de novas unidades da Estação Arcanjo.



A tecnologia utiliza inteligência artificial e reconhecimento facial para ampliar o monitoramento e a integração entre a segurança privada e os órgãos públicos.

As novas estruturas foram inauguradas nesta semana nos empreendimentos Alphaville 1 e Alphaville 2, localizados na Avenida Paralela, em Salvador.



A expectativa é que a tecnologia também seja implantada no Alphaville Camaçari ainda neste ano, após a conclusão das obras.

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Integração com a SSP-BA

A inauguração contou com a participação do secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, que apresentou aos convidados o funcionamento do programa Câmera Interativa.



A iniciativa permite a integração de sistemas privados de videomonitoramento à estrutura tecnológica da SSP-BA.

Segundo a secretaria, mais de 1.050 câmeras já fazem parte da rede estadual de monitoramento na capital e no interior. A proposta é ampliar o cercamento eletrônico e fortalecer o acompanhamento de ocorrências e as ações de prevenção e investigação.

Inteligência artificial

Durante o evento, os convidados também conheceram o humanoide Arcanjo, desenvolvido pela IPQ, empresa responsável pela tecnologia. A Estação Arcanjo reúne ferramentas analíticas capazes de identificar situações de interesse em tempo real.

De acordo com o diretor de Operações da IPQ, Heitor Galvão, a tecnologia vai além da captura convencional de imagens.



As estações realizam o processamento das informações e permitem a integração dos dados com a SSP-BA, incluindo o cruzamento com bases de reconhecimento facial e de veículos.

Monitoramento integrado

A solução permite reunir diferentes dispositivos e fontes de informação em uma única plataforma.



Com isso, a tecnologia busca ampliar a percepção sobre situações identificadas pelas câmeras e facilitar a atuação conjunta entre empreendimentos privados e órgãos de segurança pública.

Com a adesão ao programa Câmera Interativa, o Alphaville amplia sua infraestrutura tecnológica de segurança e passa a integrar a rede de monitoramento conectada à SSP-BA.