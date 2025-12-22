VERÃO
Rota secreta em Salvador: 5 praias escondidas longe da badalação
PORTAL A TARDE listou 5 recantos da Baía de Todos-os-Santos e do Subúrbio, conhecidos pelas suas águas calmas e atmosfera rústica
Por Jair Mendonça Jr
O verão chegou oficialmente, no último domingo, 21, e com ele, a promessa de uma das temporadas turísticas mais movimentadas da história baiana. Enquanto a capital projeta receber cerca de 3,4 milhões de turistas, movimentando, principalmente, a Orla da cidade, muitos buscam fugir das praias superlotadas.
Leia Também:
Para esse público, o PORTAL A TARDE listou 5 recantos da Baía de Todos-os-Santos e do Subúrbio, conhecidos pelas suas águas calmas e atmosfera rústica.
Praia de Paramana
Águas calmas e verdes, ideal para mergulho livre e para apreciar a gastronomia local em barracas simples com frutos do mar frescos.
Localização: Ilha dos Frades (acessível por barco, geralmente saindo do Terminal Náutico ou Madre de Deus).
Praia da Capelinha (ou do Yacht)
Pequena e "escondida", no final da rua Barão de Sergy, o que restringe o fluxo de turistas. A presença de um quebra-mar e a localização fazem com que as águas sejam calmas e protegidas. É um local frequentado por quem pratica esportes náuticos ou moradores que querem fugir da lotação da praia vizinha: Porto da Barra.
Localização: Na Barra, próximo ao Yacht Clube da Bahia
Praia de São Tomé de Paripe
A distância afasta os turistas e o movimento do centro da cidade. Suas águas na Baía de Todos-os-Santos são calmas como uma piscina, mornas e rasas, o que a torna perfeita para famílias e para quem quer relaxar sem se preocupar com ondas fortes.
Localização: Subúrbio Ferroviário, a praia mais distante do centro.
Praia de Santana
Enquanto a Ribeira é famosa pela sorveteria, a Praia de Santana fica um pouco mais adiante, mantendo um charme de vila de pescadores. É um local de águas calmas e com pouco movimento, diferente da agitação da Orla principal.
Localização: Próximo à Praia da Ribeira, Cidade Baixa.
Praia da Preguiça
Como o nome sugere, é um refúgio de tranquilidade perto do centro. Suas águas calmas são ideais para a prática de canoagem havaiana e stand up paddle (SUP). É um ponto que está sendo redescoberto e revitalizado, oferecendo uma vista diferente da Baía de Todos-os-Santos.
Localização: Próxima ao Comércio, no bairro Dois de Julho.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes