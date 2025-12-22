Rota secreta em Salvador: 5 praias escondidas longe da badalação

Praia de São Tomé de Paripe - Foto: Reprodução internet

O verão chegou oficialmente, no último domingo, 21, e com ele, a promessa de uma das temporadas turísticas mais movimentadas da história baiana. Enquanto a capital projeta receber cerca de 3,4 milhões de turistas, movimentando, principalmente, a Orla da cidade, muitos buscam fugir das praias superlotadas.

Para esse público, o PORTAL A TARDE listou 5 recantos da Baía de Todos-os-Santos e do Subúrbio, conhecidos pelas suas águas calmas e atmosfera rústica.

Praia de Paramana

Praia de Paramana | Foto: Reprodução internet

Águas calmas e verdes, ideal para mergulho livre e para apreciar a gastronomia local em barracas simples com frutos do mar frescos.

Localização: Ilha dos Frades (acessível por barco, geralmente saindo do Terminal Náutico ou Madre de Deus).

Praia da Capelinha (ou do Yacht)

Praia da Capelinha | Foto: Google Maps

Pequena e "escondida", no final da rua Barão de Sergy, o que restringe o fluxo de turistas. A presença de um quebra-mar e a localização fazem com que as águas sejam calmas e protegidas. É um local frequentado por quem pratica esportes náuticos ou moradores que querem fugir da lotação da praia vizinha: Porto da Barra.

Localização: Na Barra, próximo ao Yacht Clube da Bahia

Praia de São Tomé de Paripe

Praia de São Tomé de Paripe | Foto: Reprodução internet

A distância afasta os turistas e o movimento do centro da cidade. Suas águas na Baía de Todos-os-Santos são calmas como uma piscina, mornas e rasas, o que a torna perfeita para famílias e para quem quer relaxar sem se preocupar com ondas fortes.

Localização: Subúrbio Ferroviário, a praia mais distante do centro.

Praia de Santana

Praia de Santana | Foto: Reprodução internet

Enquanto a Ribeira é famosa pela sorveteria, a Praia de Santana fica um pouco mais adiante, mantendo um charme de vila de pescadores. É um local de águas calmas e com pouco movimento, diferente da agitação da Orla principal.

Localização: Próximo à Praia da Ribeira, Cidade Baixa.

Praia da Preguiça

Praia da Preguiça | Foto: Reprodução internet

Como o nome sugere, é um refúgio de tranquilidade perto do centro. Suas águas calmas são ideais para a prática de canoagem havaiana e stand up paddle (SUP). É um ponto que está sendo redescoberto e revitalizado, oferecendo uma vista diferente da Baía de Todos-os-Santos.

Localização: Próxima ao Comércio, no bairro Dois de Julho.