Roubos a ônibus em Salvador têm queda de mais de 70%, diz SSP

Salvador registrou uma queda de 71,4% na quantidade de assaltos a ônibus durante o mês de janeiro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O número é em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a SSP, o resultado é fruto do empenho das forças de segurança. "Especialmente do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar, que tem como missão promover um ambiente seguro para os usuários do transporte público. Através do patrulhamento em áreas críticas, aliado à colaboração com outras unidades da PMBA, empresas de transporte e a comunidade, o Batalhão tem construído uma rede de segurança integrada e eficaz".

Segundo a pasta, parte fundamental desse processo é a promoção do engajamento da população, que através de denúncias, contribui para que os índices de criminalidade continuem a diminuir "proporcionando a construção de um ambiente mais seguro e protegido para todos os cidadãos".