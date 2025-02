Motorista capota carro ao lado do metrô de Salvador; assista vídeo

Acidente na Avenida Paralela nesta quarta-feira - Foto: Reprodução/ Vídeo

Um carro perdeu o controle enquanto trafegava na Avenida Paralela, na manhã desta quarta-feira, 19, próximo ao bairro da Paz, em Salvador, e uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu sentido Centro.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, a vítima teria sido socorrida para um hospital, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Segundo a Transalvador, o acidente não impactou no trânsito cuja via já está liberada.

Assista vídeo: