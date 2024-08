Saiba como funciona Casa da Mulher que atende vítimas de violência

Casa da Mulher Brasileira em Salvador - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

A capital baiana ganhou um novo espaço de relevância para o enfrentamento da violência contra a mulher. A Casa da Mulher Brasileira (CMB) foi inaugurada pelo governo federal. Na oportunidade, estiveram presentes a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

“Essa casa é muito importante por ser a primeira a ser entregue pelo atual governo do presidente Lula e a primeira do estado da Bahia, que ainda terá mais duas (...) É uma engenharia e uma arquitetura feita pensando nas mulheres em todos os processos, desde as cores aos espaços, para que elas sejam protegidas e cada vez mais estimuladas a buscar ajuda”, disse Gonçalves.

O novo equipamento contará com serviços de Acolhimento e triagem; Apoio psicossocial; Juizado especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Promotoria especializada do Ministério Público; Núcleo Especializado da Defensoria Pública; Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); Alojamento de passagem; Transportes, Brinquedoteca; Patrulha Maria da Penha (guarda municipal especializada no atendimento a mulheres); Batalhão da Ronda Maria da Penha, para acompanhamento de medidas protetivas; Posto do Departamento de Polícia Técnica; e programas para autonomia econômica.

Investimentos na Bahia

A Casa da Mulher Brasileira em Salvador contou com um investimento de R$ 10,5 milhões do governo federal e outros R$ 3,3 milhões de investimento da prefeitura municipal. O governo federal também vai contribuir com R$ 5 milhões para a manutenção da casa ao longo de dois anos, enquanto o governo do Estado cobrirá custos de pessoal e manutenção, calculados em R$ 4,5 milhões anuais. Esta é a primeira unidade da CMB na Bahia, que deve contar com mais três unidades no interior, localizadas nos municípios de Feira de Santana, Irecê e região de Itabuna.