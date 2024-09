Saiba onde terão serviços de saúde em Salvador neste fim de semana

Serviços são oferecidos neste fim de semana - Foto: Bruno Concha/Secom PM

O Programa Saúde nos Bairros oferta serviços gratuitos em Salvador neste sábado (14) e domingo (15). Serão realizados atendimentos de exames de ultrassonografia de abdômen total, mama bilateral, tireoide, doppler colorido carótidas e pélvica (ginecológica). O horário de atendimento para os moradores dos bairros de Periperi, Engomadeira, Canabrava e Praia Grande é das 7h às 17h.

Na região do subúrbio a galera de Plataforma e na Ilha Bom Jesus dos Passos seguem com serviços de atendimento de pediatria, eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma transtorácico, mamografia bilateral, preventivo e agendamento para raio-x, bem como a captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas e urológicas.

Odontologia

Os serviços odontológicos a serem oferecidos são restauração, limpeza, extração, encaminhamento para atendimentos de média complexidade nos Centros de Especialidades do município, e instrução de higiene oral com distribuição de kits de saúde bucal.

Os serviços estarão disponíveis nos bairros de Periperi, Engomadeira, Canabrava, Plataforma, Praia Grande, junto ao Programa Saúde nos Bairros, das 8h às 15h. Além disso, pacientes que tiveram os atendimentos pré-agendados, vão ser atendidos na Unidade Básica de Saúde Frei Benjamin, em Valéria.

Para ter acesso ao atendimento é necessário comparecer ao local com Cartão SUS, RG e, caso necessário, a guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará por consulta clínica no próprio local e realizará os exames.

Confira datas e endereços completos:

SAÚDE NOS BAIRROS

Dia 14 (sábado)





- Periperi: Rua da Gávea, 4, próximo à estação da Embasa, Urbis Periperi

- Engomadeira: Rua Senhor do Bonfim, 44, Igreja Batista Casa de Oração;

- Plataforma: Rua Formosa São João, estacionamento da USF Plataforma;

- Canabrava: Rua Ana Amélia Calaça, comunidade Terra Prometida;

- Ilha Bom Jesus dos Passos: Marina do Brito.

Dia 15 (domingo)

Periperi: Rua da Gávea, 4, próximo à estação da Embasa, Urbis Periperi;

- Canabrava: Rua Ana Amélia Calaça, comunidade Terra Prometida;

- Praia Grande: Rua Rosalvo Barbosa Romeu, próximo à escola estadual de Praia Grande.

SAÚDE BUCAL

Dia 14 (sábado)

- Periperi: Rua da Gávea, 4, próximo à estação da Embasa, Urbis Periperi;

- Engomadeira: Rua Senhor do Bonfim, 44, Igreja Batista Casa de Oração;

- Plataforma: Rua Formosa São João, estacionamento da USF Plataforma;

- Canabrava: Rua Ana Amélia Calaça, comunidade Terra Prometida;

- Valéria: Rua da Matriz, 341, UBS Frei Benjamin.

Dia 15 (domingo)

- Periperi: Rua da Gávea, 4, próximo à estação da Embasa, Urbis Periperi;

- Canabrava: Rua Ana Amélia Calaça, comunidade Terra Prometida;

- Praia Grande: Rua Rosalvo Barbosa Romeu, próximo à Escola Estadual de Praia Grande.