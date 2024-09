Prates entrega a Bruno Reis lista de 12 metas para futuro de Salvador

De acordo com Prates, a contribuição reúne pleitos dos principais campos que tem atuado ao longo da sua trajetória política - Foto: Divulgação

O deputado federal Leo Prates entregou ao prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis, uma lista de metas com Salvador, para um eventual novo mandato.

O documento, entregue durante evento realizado pelo parlamentar no Clube Espanhol, conta com sugestões de políticas em áreas como saúde, inclusão, mobilidade, bem estar animal e das pessoas em situação de rua.

Leia também:



>> Segundo Leo Prates, Elmar está firme e forte na briga pela Câmara

>> PF indicia deputado André Janones por suspeita de 'rachadinha'

>> Deu ruim pro Gigante? Jornalista promete ajuizar criação do 'Faz o L'

De acordo com Prates, a contribuição com um futuro mandato de Bruno reúne pleitos dos principais campos que tem atuado ao longo da sua trajetória política.

“Elaborei essa lista de metas com a cidade, através de muito diálogo com representantes de movimentos sociais, como forma de contribuição para o plano de governo do prefeito Bruno Reis”, afirmou.

“Tenho certeza que será um segundo mandato de muitos avanços para nossa cidade. Estarei junto com Bruno e Ana para Salvador crescer ainda mais”, completou.



Conheça a lista de 12 metas sugeridas por Prates para Salvador:

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade

1. Desenvolver e implantar ações e equipamentos voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade, incorporando atividades educacionais, esportivas e culturais, de saúde, qualificação profissional e geração de renda.

2. Desenvolver ações direcionadas à população em situação de rua com o objetivo de promover inclusão, moradia, emprego e geração de renda.

3. Implantar programas voltados para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população idosa em situação de vulnerabilidade.

Saúde Animal

4. Fortalecer parcerias com protetores de animais, tanto individuais quanto em associações, e disponibilizar suporte social, psicológico e capacitação técnica para melhorar o desempenho dessas pessoas em suas atividades de proteção.

Pessoas com Deficiência (PCD)

5. Implantar serviços voltados para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das famílias e cuidadores de pessoas com deficiência e de pessoas idosas.

6. Desenvolver equipamentos e ações voltados para as pessoas com deficiência (PCD), com o objetivo de promover inclusão, oferecer apoio adequado e proporcionar o bem-estar dessa população.

Saúde

7. Criar o programa Farmácia Express, que oferecerá serviço de entrega de medicação e acompanhamento em domicílio para usuários do SUS em situação de vulnerabilidade e com dificuldades de locomoção. O programa será iniciado com pacientes hipertensos e diabéticos.

8. Implantar programas voltados para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e de seus dependentes em situação de vulnerabilidade social.

9. Reestruturar e fortalecer a Vigilância em Saúde.

10. Reestruturar as Unidades de Saúde.

Trânsito

Considerando que 6 em cada 10 leitos ocupados são decorrentes de acidentes de trânsito, segundo fontes do governo federal, serão realizados os seguintes compromissos.

11. Ampliar as ações educativas voltadas para o trânsito.

12. Expandir as ações visando a continuidade da redução de acidentes em Salvador.