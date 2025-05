Saiba qual o último desejo de Divaldo Franco antes do desencarne

Divaldo Franco morreu aos 98 anos - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Acontece nesta quarta-feira, de 9h às 20h, o velório do líder espírita Divaldo Franco, que morreu aos 98 anos na terça-feira, 13. Um dos principais nomes da doutrina no Brasil, ele recebeu homenagens na Mansão do Caminho durante a cerimônia e seu desejo para a humanidade foi revelado ao A TARDE.

De acordo com o Presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida, Divaldo Franco era um homem "muito simples" e tinha como grande sonho mudanças na humanidade.

"Ele era um homem muito simples. E eu diria que ele não tinha desejo ou material nenhum. O grande sonho dele que é que transformasse essa Mansão do Caminho numa úmbria. Uma úmbria franciscana onde todos os irmãos que estivessem aqui residindo, que viessem ser acolhidos, fossem tratados como irmãos. Irmãos de verdade. Do amor, do bem, nas tratativas dos conselhos. Transformar a humanidade numa Úmbria, onde todos se amem, sem distinção de raça, de cor, de ideologias nenhuma. Essa é a finalidade do trabalho no bem", afirmou ao A TARDE.

O líder religioso e fundador da Mansão do Caminho pediu cerimônias póstumas simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado o amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

"Divaldo Franco foi uma personalidade ímpar para a humanidade, uma personalidade aqui muito importante para a Bahia também. Ele veio com uma preparação do mundo espiritual para realizar uma tarefa, que é a tarefa da mansão do caminho. Então ele teve uma preparação muito rica no mundo espiritual. Veio, cumpriu a sua missão dele de um simples jovem de Feira de Santana, com apenas ensino médio, curso da datilografia, e dessa obra magnífica, ele e o Nilson de Sousa Pereira. Qual é o legado que o Divaldo nos deixou? O legado que ele deixou é a tarefa do bem. Foram os livros, foram as mensagens, foram as palestras, as orientações espirituais, os conselhos. E ele sempre dizia, haja de tal forma, que ao caminhares, deixarás passos luminosos do caminho, que vão ser seguidos por aqueles que vieram depois de ti. Então ele foi que deixou os passos luminosos. O que nós vamos fazer? Vamos seguir os passos luminosos que ele nos deixou nos livros, nos conselhos, na obra, no serviço e do amor. Do perino e amor ao trabalho do bem", afirmou Mário Sérgio Almeida.

Obras sociais

O líder espírita foi responsável pela criação do Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952). Atualmente, os dois centros constituem um complexo educacional e socioassistencial, com 44 edificações, onde mais de cinco mil pessoas por dia são atendidas.

De acordo com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele teve ainda mais de 200 netos e bisnetos ao longo dos anos. Agora, com trabalho social da Mansão do Caminho atende mais de 5 mil jovens carentes em Salvador e o trabalho é mantido com a venda de livros mediúnicos, fitas e DVDs de palestras.

Desencarne

Desencarne é deixar a carne, passar para o mundo espiritual. O termo é utilizado para descrever a morte, ou seja, a separação do espírito do corpo físico. Ou seja, no contexto da Doutrina Espírita, desencarne é o ato do espírito se separar do corpo físico, após o término da vida terrena, e retornar ao mundo espiritual.