Saiba quanto tempo vai durar operação que atrasa ônibus em Salvador nesta terça

Ônibus circulam apenas pela faixa da direita - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador iniciou, nesta terça-feira, 5, uma nova mobilização nas ruas em meio à campanha salarial de 2026. Intitulada “Operação Tartaruga”, a ação prevê que os ônibus circulem apenas pela faixa da direita, o que afeta diretamente o funcionamento do serviço diário.



Em contato exclusivo com o MASSA!, Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários da capital baiana garante que a ação iniciou às 6h desta terça. Com foco em chamar a atenção da classe dos empresários, por conta do impasse nas conversas sobre condições de trabalho, a expectativa é de que, neste primeiro turno, dure até as 11h. Já o segundo turno irá das 15h até a noite.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hélio Ferreira, representante do sindicato, aponta que o fim da medida depende da ação dos empresários, em abrir o interesse por conversar e negociar as questões estabelecidas pela classe trabalhadora.

"Temos cerca de 42 itens para negociar. Queremos uma melhora salarial, um melhor ticket, condições de trabalho, o fim da escala 6 por 1 e outras reivindicações. A ação de hoje é para chamar a atenção dos empresários para uma nova reunião", explica.

Integra contesta

A reportagem do MASSA! entrou em contato com a empresa Integra, que contestou a iniciativa dos rodoviários. Como contraponto à ação, o empresariado indica que está ciente do ocorrido e que haverá sanções aos trabalhadores que não cumprirem a carga horária do dia.

"Caso não cumpram os horários previstos nas Ordens de Serviços determinadas pela Prefeitura o motorista irá pagar a multa por eventual atraso sem justificativa conforme a legislação municipal", afirma Jorge Castro, em nota.

O MASSA! questionou sobre possíveis valores a serem estabelecidos, mas a companhia optou por não divulgá-los. Por outro lado, o presidente da Integra, César Nunes, informa que as negociações não foram interrompidas e espera um desfecho positivo.

"A operação desencadeada pelos Rodoviários efetivamente dificulta e atrasa a prestação do serviço público essencial de transporte de passageiros. As negociações continuam e acredito que em breve teremos uma solução", detalha.

Vai ter greve?

A Operação Tartaruga foi iniciada após não haver solução em tratativas anteriores com os empresários, segundo Hélio. Em conversa exclusiva com o MASSA!, o representante antecipa que, caso não haja acordo após a ação desta terça, a classe dos empresários planeja um novo movimento: uma manifestação de 24 horas.

Em relação a greve geral - assunto temido pelos passageiros -, Hélio informou que existem possibilidades reais.

"Se não tivermos resultado com a ação de hoje, estamos estudando realizar uma manifestação de 24 horas, mas sem parar os carros (ônibus). Porém, se não houver um novo retorno, podemos ter uma greve geral", afirma.

A reportagem do MASSA! entrou em contato com a Superitendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) para obter posicionamentos dos órgãos sobre a dinâmica do trânsito nesta terça. Não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada assim que houver um posicionamento oficial.