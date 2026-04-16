Maternidade e Hospital da Criança: saiba quais são os serviços e como funciona

Nova Maternidade e Hospital da Criança Deputado Alan Sanches funciona no bairro da Federação - Foto: Betto Jr./Secom PMS

Com um investimento superior a R$ 154 milhões, a Prefeitura de Salvadorentregou, nesta quinta-feira, 16, a primeira Maternidade e Hospital da Criança (HMC) Deputado Alan Sanches, em homenagem ao parlamentar falecido em janeiro deste ano.

O equipamento vai funcionar onde operava o antigo Hospital Salvador, desativado em outubro de 2021, e está localizado na Rua Caetano Moura, no bairro da Federação, próximo ao Cemitério do Campo Santo. Os atendimentos começam nesta sexta-feira, 17, a partir das 7h.

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A unidade tem uma estrutura de mais de 13 mil metros quadrados distribuídos em nove pavimentos. Além disso, conta com 198 leitos, reunindo maternidade, hospital da criança, hospital dia e centro de bioimagem em um único espaço.

"Temos aqui equipamentos que nem hospitais particulares de Salvador têm. Há equipamentos que nós investimos só nesses equipamentos quase a ordem de 10 milhões de reais. Portanto, vejam o que é priorizar a saúde, o que é atender às pessoas que precisam. As mães agora, as pessoas que estão grávidas, sabem que agora poderão ter um local onde vai ter seu parto com segurança e a certeza que seus filhos vão nascer e vão ter uma vida muito mais saudável", afirmou o prefeito Bruno Reis.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a Maternidade e Hospital da Criança têm capacidade de atendimento de mais de 1.100 internações, incluindo cerca de 250 partos.

Além disso, conta com outras características:

Mais de 15 mil consultas ambulatoriais por mês;

Mais de 18 mil atendimentos de urgência mensais;

Mais de 13 mil exames de bioimagem por mês;

Mais de 450 cirurgias mensais.

Funcionamento

A maternidade vai ampliar a assistência pediátrica no município, atendendo desde o nascimento até os 11 anos de idade, com uma instalação especializada, leitos clínicos e cirúrgicos, UTI pediátrica e suporte multiprofissional em áreas como neonatologia, cardiopediatria e neuropediatria.

Já o hospital-dia foi estruturado para realizar procedimentos cirúrgicos de média complexidade, com capacidade para até 487 cirurgias mensais.

O serviço é voltado principalmente para cirurgias ginecológicas minimamente invasivas, contribuindo diretamente para a redução da fila de procedimentos eletivos na rede municipal, com menor tempo de internação e recuperação mais rápida para as pacientes.

Outro avanço é o Centro de Bioimagem, equipado com tecnologia para diagnóstico de média e alta complexidade.

Com capacidade para mais de 13 mil exames por mês, o serviço conta com ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, raio-X digital e ultrassonografia especializada, incluindo exames obstétricos e ecocardiografia fetal.

Além da assistência, o equipamento também contará com a implantação de programas de residência médica e multiprofissional, fortalecendo o SUS e contribuindo para a qualificação permanente das equipes.

Enxoval completo

Outra novidade trazida pela gestão municipal durante a inauguração da Maternidade e Hospital da Criança Deputado Alan Sanches é que as gestantes que derem à luz no local vão receber um enxoval completo com berço.

Segundo Bruno Reis, essa iniciativa faz parte do projeto Mãe Salvador, em que as gestantes têm acesso, na rede pública, à realização de todos os exames pré-natal, além de receberem o transporte para fazer os procedimentos.

"As crianças, agora, vão poder nascer no local com a qualidade e segurança", ressaltou o prefeito.

Realização de partos

O acesso à Maternidade e Hospital da Criança Deputado Alan Sanches, segundo a Prefeitura, se dará por meio da regulação — de responsabilidade do governo do Estado. A partir disso, é que os partos serão iniciados.

"Agora é ajustar com o Estado a regulação. E à medida que os pacientes foram sendo regulados nós vamos iniciar os partos e o atendimento. Aqui vai ter ainda uma UPA infantil para atender as crianças da nossa cidade que necessitem de atendimento de urgência e emergência", finalizou Bruno Reis.