Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

CIDADE BAIXA

Salvador autoriza R$ 1,6 milhão para estudo sobre marinas na Ponta do Humaitá

Proposta prevê a criação de infraestrutura turística e comercial no local

Ane Catarine
Por
A Cidade Baixa- Ponta de Humaitá
A Cidade Baixa- Ponta de Humaitá - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), autorizou estudos de R$ 1,6 milhão para avaliar a implantação de marinas públicas na Ponta do Humaitá, na Cidade Baixa.

Conforme informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira, 31, a empresa BR Marinas S/A será responsável por realizar estudos técnicos sobre a viabilidade das estruturas na região.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Uma das possibilidades previstas é a implantação de uma marina seca, modelo em que as embarcações de esporte e recreio ficam armazenadas em terra e são colocadas na água apenas quando utilizadas.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa busca atender parte de uma demanda reprimida de mais de 2.500 embarcações em Salvador, além de estimular o comércio local e preparar a cidade para receber eventos náuticos internacionais.

O que poderá ser feito no local?

Os estudos não vão avaliar apenas a possibilidade de guardar embarcações.

A autorização prevê a análise de um complexo com diferentes estruturas e atividades, como:

  • Atividades náuticas e comerciais: infraestrutura voltada ao turismo, lazer e comércio em áreas públicas da região;
  • Infraestrutura urbana: projetos de arquitetura e levantamentos topográficos e batimétricos, que medem a profundidade do mar;
  • Gestão dos equipamentos: definição de como seriam realizadas atividades como manutenção de píeres e hangares, dragagem e gestão de resíduos.
Ponta do Humaitá
Ponta do Humaitá - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Impactos ambientais e urbanos

Por se tratar de uma área ambientalmente sensível, a Prefeitura também determinou a realização de Estudos Socioambientais Preliminares.

O levantamento deverá identificar Áreas de Preservação Permanente (APP) e avaliar possíveis impactos sobre a fauna e a flora marinha e terrestre da Ponta do Humaitá.

O projeto também deverá ser compatibilizado com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador, que está em processo de revisão.

Quais são os próximos passos?

A BR Marinas terá 180 dias para entregar os estudos e diagnósticos.

O material deverá indicar também qual seria o modelo jurídico mais adequado para a implantação do projeto, que poderá envolver uma concessão ou uma Parceria Público-Privada (PPP).

A empresa também deverá analisar a demanda por serviços náuticos na Baía de Todos os Santos e estimar as receitas do empreendimento, incluindo possíveis aluguéis comerciais e taxas de guarda de embarcações.

Os estudos ainda deverão indicar um eventual valor de outorga a ser pago ao município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cidade Baixa marinas Ponta do Humaitá prefeitura de salvador Salvador

Relacionadas

Mais lidas