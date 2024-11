Salvador Boat Show 2024: Maior evento náutico do Nordeste começa hoje

De lanchas de grife automotiva de luxo a jets elétricos. - Foto: Paul R. Burley

De 6 a 10 de novembro, Salvador recebe o maior evento náutico do Nordeste: o Salvador Boat Show. Pela primeira vez, o evento será realizado com todos os expositores em estandes flutuantes, sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos, na Bahia Marina. O público poderá acompanhar uma variedade de produtos e novidades do mercado náutico, com mais de 30 expositores confirmados e uma estimativa de público de 8 mil pessoas.

Em entrevista, Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos, maior realizadora de eventos náuticos da América Latina, destacou o potencial do setor náutico no Nordeste, em especial na Bahia. "A Bahia possui uma das maiores baías navegáveis do mundo, e realizar o Salvador Boat Show aqui é uma oportunidade para fortalecer o mercado e mostrar ao público local e nacional as diversas opções disponíveis. Queremos atrair um público diversificado, desde aqueles que buscam seu primeiro barco até os mais experientes que desejam fazer upgrades ou personalizar suas embarcações", comentou.

O evento traz alguns dos maiores destaques do setor náutico:

Jet Elétrico Ventura Orca Performance by Taiga

Entre as atrações do Salvador Boat Show, está o Ventura Orca Performance, o primeiro jet elétrico do Brasil. O modelo, comercializado pela Ventura Experience, é o único no país com emissão zero de poluentes. Com autonomia de até duas horas e uma velocidade máxima de 100 km/h, o Ventura Orca oferece uma experiência de alta performance. O carregamento é simples, podendo ser feito através de uma tomada comum.

Lancha NX 44 Pininfarina

Outro destaque é a luxuosa lancha NX 44, fruto de uma parceria entre a brasileira NX Boats e o renomado estúdio italiano Pininfarina, famoso por seu trabalho com a Ferrari. A embarcação de 44 pés combina design esportivo com conforto e sofisticação. Com capacidade para até 22 pessoas, a NX 44 dispõe de duas suítes espaçosas, oferecendo também a possibilidade de pernoite com até cinco convidados.

Iate Schaefer 660

A Schaefer Yachts apresenta a imponente Schaefer 660, uma das maiores embarcações do evento. Com 20,08 metros de comprimento e 5,05 metros de largura, o iate oferece luxo e grandeza. A embarcação acomoda até 20 pessoas durante o dia e até oito para pernoite. O modelo possui quatro cabines, incluindo uma suíte master, e ainda conta com um flybridge e decks laterais que se abrem sobre as águas, proporcionando áreas de convivência amplas.

Lancha Real 40 HT

A Real 40 HT, da Real Powerboats, traz design elegante e alta performance. Com 12,31 metros de comprimento e capacidade para até 16 passageiros, a lancha oferece conforto e tecnologia. Seu interior inclui uma cama king size na cabine do comandante e uma cozinha equipada com micro-ondas, frigobar e adega como opcionais.

Lancha Z260 da Azov Yachts

A Z260, da Azov Yachts, será outra atração do evento, conhecida por sua personalização e praticidade. A embarcação, escolhida pela cantora Simone Mendes, oferece espaço gourmet com churrasqueira e uma barra de wakeboard. O modelo é ideal para quem busca conforto e entretenimento a bordo.

Presença de Marcas Consagradas

A Aloha Náutica também estará presente, com sua expertise em veleiros do Grupo Beneteau. O público poderá conhecer os modelos Excess e Beneteau Oceanis, que se destacam pelo design inovador e pelo conforto, ideais para viagens de longa distância e cruzeiros.

SuperJets e Alta Tecnologia

A Yamaha levará ao evento sua linha WaveRunner, com opções que atendem diferentes perfis, desde recreação até jets para manobras radicais. A marca promete encantar os visitantes com alta tecnologia e desempenho.

Além das embarcações e produtos náuticos, o Salvador Boat Show também contará com atrações de luxo, como o Kiaroa Residences & Marina, localizado na Península de Maraú, na Bahia. O local é conhecido pela exclusividade e integração com a natureza, oferecendo uma marina privada com 40 vagas para barcos.