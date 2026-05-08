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PREVISÃO DO TEMPO

Salvador deve enfrentar chuvas passageiras no fim de semana

A temperatura varia entre 24º e 30º de sexta-feira, 8, a domingo, 10

Luiza Nascimento
Por

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Previsão de chuvas passageiras
Previsão de chuvas passageiras - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Desde o início da semana, uma frente fria invadiu Salvador causando transtornos para moradores e turistas. A chuva deve permanecer neste fim de semana, mas quem deseja aproveitar o período ao ar livre pode contar com alguns momentos de sol, principalmente no Dia das Mães.

Segundo previsão do Climatempo, entre sexta-feira, 8, e domingo, 10, são esperadas chuvas passageiras e a temperatura fica entre 24º e 30º.

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Confira previsão detalhada dos próximos dias:

Sexta-feira, 8

É esperado sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

A temperatura varia entre 24° e 30°, com sensação térmica entre 25° e 28°. As chances de chuva são de 84% com previsão de 10.1mm e umidade de ar em 82% com qualidade.

Há alta probabilide de arco-íris e o sol deve ser pôr às 17h18, com índice UV extremo. A noite é de lua cheia.

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Sábado, 9

Previsão de sol com algumas nuvens com chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura fica entre 24° e 30° com sensação térmica em 25° e 27°.

O vento ficará em 16km/h com umidade do ar em 88%. Já o sol deve permanecer entre 5h43 e 17h17. As chances de chuva são de 93% e é esperado 15.6mm.

A probabiliadade de arco-íris é alta e à noite a lua é minguante.

Domingo, 10

O domingo será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva e a temperatura varia entre 26° e 28º com sensação térmica de 26° a 29°.

As chances de chuva são de 49%, com apenas 0.1mm. Com vento a 15km/h, a umidade do ar é de 84%.

O sol nasce às 5h43 e se põe às 17h17, sem probabilidade se arco-íris e a lua será minguante.

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Tags:

Chuva previsão do tempo Salvador

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