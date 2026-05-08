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TEMPORAL

Em 24h, Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil

Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Edvaldo Sales
Por

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Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Salvador registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A cidade acumulou 57,2 milímetros de precipitação no período entre às 9h da última quarta-feira, 6, e o mesmo horário desta quinta, 7.

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O volume colocou o município na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado.

O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

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Outras cidades também aparecem no ranking, como Salinópolis, no Pará, com 49,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Bragança, também no Pará, com 36,6 mm de chuva registrados no período analisado.

Importante destacar que acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, na tarde da última quarta-feira, um alerta para chuvas intensas na capital baiana. Durante a noite, a cidade registrou chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.

Onda de frio

A primeira onda de frio do ano de 2026 começa a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve baixar a temperatura em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira, 14.

Em decorrência, alguns locais podem registrar temperaturas até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Frio deve avançar nos próximos dias

A tendência é que a faixa de ar frio avance gradualmente para outras áreas do país durante o fim de semana e o início da próxima semana, provocando mudanças nas temperaturas conforme a frente fria se desloca pelo território brasileiro.

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Chuva Inmet Salvador

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