TEMPORAL
Em 24h, Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil
Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Salvador registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A cidade acumulou 57,2 milímetros de precipitação no período entre às 9h da última quarta-feira, 6, e o mesmo horário desta quinta, 7.
O volume colocou o município na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado.
O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.
Leia Também:
Outras cidades também aparecem no ranking, como Salinópolis, no Pará, com 49,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Bragança, também no Pará, com 36,6 mm de chuva registrados no período analisado.
Importante destacar que acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, na tarde da última quarta-feira, um alerta para chuvas intensas na capital baiana. Durante a noite, a cidade registrou chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.
Onda de frio
A primeira onda de frio do ano de 2026 começa a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve baixar a temperatura em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira, 14.
Em decorrência, alguns locais podem registrar temperaturas até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.
Frio deve avançar nos próximos dias
A tendência é que a faixa de ar frio avance gradualmente para outras áreas do país durante o fim de semana e o início da próxima semana, provocando mudanças nas temperaturas conforme a frente fria se desloca pelo território brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes