Em 24h, Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil

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Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Salvador registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A cidade acumulou 57,2 milímetros de precipitação no período entre às 9h da última quarta-feira, 6, e o mesmo horário desta quinta, 7.

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O volume colocou o município na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado.

O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

Outras cidades também aparecem no ranking, como Salinópolis, no Pará, com 49,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Bragança, também no Pará, com 36,6 mm de chuva registrados no período analisado.

Importante destacar que acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, na tarde da última quarta-feira, um alerta para chuvas intensas na capital baiana. Durante a noite, a cidade registrou chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.

Onda de frio

A primeira onda de frio do ano de 2026 começa a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve baixar a temperatura em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira, 14.

Em decorrência, alguns locais podem registrar temperaturas até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Frio deve avançar nos próximos dias

A tendência é que a faixa de ar frio avance gradualmente para outras áreas do país durante o fim de semana e o início da próxima semana, provocando mudanças nas temperaturas conforme a frente fria se desloca pelo território brasileiro.