Salvador dispara na geração de empregos e consolida liderança no NE

Capital baiana registrou um saldo positivo de 4.714 empregos - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

Salvador atingiu a marca de 30 mil novos postos de trabalhos criados em 2024 e manteve a liderança na geração de empregos no Norte e Nordeste. Em agosto, a cidade registrou saldo positivo de 4.714 empregos e ficou na terceira posição no país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No que se refere ao saldo dos últimos 12 meses da geração de emprego, a primeira capital do Brasil também assume a liderança e fecha com saldo positivo de 34.073 postos de trabalho, segundo o levantamento.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, ressaltou que os resultados positivos registrados na criação de novos postos de trabalho são frutos de uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura.



“Esses números refletem o compromisso da nossa gestão com a criação de um ambiente favorável ao investimento e ao empreendedorismo. Nós implementamos políticas de desburocratização para estimular a criação de novos negócios e ampliar a geração de emprego e renda. Hoje, em Salvador, o tempo médio para abertura de empresas é de apenas quatro horas, e mais de 800 atividades econômicas estão dispensadas de licenças, o que facilita muito a vida de quem quer investir e gerar empregos”, afirmou.

“Além disso, o programa Invista Salvador tem sido fundamental para atrair novos negócios, enquanto as nossas iniciativas de formação profissional, por meio do programa Treinar Para Empregar, que já qualificou mais de 60 mil pessoas, estão capacitando nossa mão de obra para o mercado de trabalho”, acrescentou a secretária.

Setor de serviços

No acumulado do ano, o setor de serviços foi o que mais criou empregos, com saldo positivo de 27.619 postos de trabalho. Na sequência está a construção civil, com 1.771 postos, seguida por pela indústria, com 797.

Mila Paes destaca o setor de serviços, em especial pelo estímulo ao turismo. “O turismo é uma das principais forças motrizes do desenvolvimento econômico e social de Salvador. O turismo movimenta não apenas hotéis e restaurantes, mas também uma vasta cadeia de setores. Salvador tem se consolidado como um dos destinos mais desejados, e o turismo é parte fundamental da nossa estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico e promover geração de emprego e renda”, salientou.