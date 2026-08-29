Salvador é a capital com maior queda populacional do Brasil

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na sexta-feira, 28, as Estimativas da População 2026 e revelou que, entre 2025 e 2026, Salvador apresentou um recuo de 0,17% no número de habitantes.

Com esse registro de queda populacional, a capital baiana manteve o mesmo padrão registrado nos Censos Demográficos de 2010 e 2022

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A população de Salvador, que é a cidade mais populosa da Bahia, foi a que apresentou a maior queda entre as capitais brasileiras. A capital baiana é o município brasileiro que mais perde habitantes, aponta o IBGE

Salvador é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com 2.559.945 habitantes. Fica atrás apenas de:

São Paulo (SP) (11.911.337 habitantes);

Rio de Janeiro (RJ) (6.731.133);

Brasília (DF) (3.009.996);

Fortaleza (CE) (2.582.360).

Menos de 10 municípios cresceram mais de 0,9%

O levantamento do IBGE revela ainda que a Bahia é o quinto estado brasileiro com a menor taxa de crescimento populacional entre 2025 e 2026. Apenas oito cidades do estado apresentaram um crescimento populacional maior que 0,9%.

De acordo com o instituto, 226 municípios baianos, ou 54,2%, mantiveram estabilidade ou cresceram até 0,9%. Já os outros 183 (43,9%) registraram queda no número total de habitantes.

Ainda segundo o IBGE, 4 de cada 10 municípios baianos tiveram quedas nos números totais de habitantes.

As 10 cidades com os maiores aumentos populacionais foram:

Jussari (+5,46%);

Itagi (+2,72%);

Dário Meira (+2,37%);

Caravelas (+1,57%);

Luís Eduardo Magalhães (+1,32);

Wenceslau Guimarães (+1,17%);

Nordestina (+0,97%);

Aiquara (+0,96%);

Porto Seguro (+0,80%);

e Serra do Ramalho (+0,73%).

A pesquisa diz que, entre as oito que superaram o crescimento de 0,9%, seis tiveram atualizações em seus limites territoriais formalizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Entre as cidades baianas, apenas Luís Eduardo Magalhães e Nordestina registraram um aumento na população sem reajuste do território. Elas ficam localizadas no oeste e nordeste da Bahia, respectivamente.

A população Nordestina cresceu 0,97% entre o ano passado e este ano, saindo de 19.711 para 19.903 habitants. Já em Luís Eduardo Magalhães, o aumento registrado foi de 1,32%, crescendo de uma população de 118.382 para 119.947.

Além disso, os dados do instituto apontam que os 10 maiores municípios do estado concentram pouco mais de 1/3 de toda a população do estado. Aliado a isso, 4 em cada 10 cidades da Bahia registraram queda da população.