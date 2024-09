Salvador é a cidade da Bahia com mais casos de catapora

Maior número de casos são entre crianças - Foto: Reprodução

Salvador tem o maior número de casos confirmados de catapora da Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), com 13 casos. De acordo com análise da Sesab, a distribuição dos casos por faixa etária demonstra o maior coeficiente de incidência (CI) entre menores de 1 ano de idade, com 11 casos.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em 2024, foram notificados 103 casos. O estado apresenta hoje coeficiente de incidência (CI) para varicela, outro nome para a catapora, de casos em 100 mil habitantes.

Do total de municípios do estado, 51 foram notificados para varicela até o ano de 2024, sendo 366 municípios silenciosos (87,7%). O maior coeficiente de incidência foi apresentado pelo município de Nova Soure, com registro de 11 casos da doença, seguido pelos municípios de Candeal, com 3 casos e Dário Meira, também com 3 casos.

O estado da Bahia tem o maior número de casos confirmados de catapora no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Entre janeiro e 21 de agosto deste ano, foram 482 ocorrências.

O que é catapora?

A catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas benigna, na maioria dos casos, causada pelo vírus Varicela-Zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.

Como a catapora é transmitida?

O contágio da catapora acontece por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus, ou seja, contato direto ou de secreções respiratórias. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados.

Sintomas

Os sintomas da catapora, em geral, começam entre 10 e 21 dias após o contágio da doença. Os principais sinais e sintomas da doença são:

- manchas vermelhas e bolhas no corpo;

- mal estar;

- cansaço;

- dor de cabeça;

- perda de apetite;

- febre baixa.

De acordo com o Ministério da Saúde, as principais medidas de prevenção e controle da catapora (varicela) são:

- Vacinação.

- Lavar as mãos após tocar nas lesões.

- Isolamento: crianças com varicela não complicada só devem retornar à escola após todas as lesões terem evoluído para crostas. Crianças imunodeprimidas ou que apresentam curso clínico prolongado só deverão retornar às atividades após o término da erupção vesicular.

- Pacientes internados: isolamento de contato e respiratório até a fase de crosta.

- Desinfecção: concorrente dos objetos contaminados com secreções nasofaríngeas.

- Imunoprofilaxia em surtos de ambiente hospitalar.