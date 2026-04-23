SALVADOR
Salvador enfrenta temporal e ventos fortes até sexta-feira; veja como se proteger
Capital baiana já superou o volume de chuvas médio do mês de abril
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A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, nesta quinta-feira, 23, um alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios devido às chuvas que atingem a capital baiana nesta semana. Segundo o órgão, é esperado um volume de chuvas de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia até o fim desta sexta-feira.
Até o momento 160 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Sendo as principais ameaça de desabamento, 52 chamados e ameaça de deslizamento, 35 chamados.
Salvador já registrou 290,2 mm de chuva em abril, volume superior à Normal Climatológica para o mês, que é de 284,9 mm.
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Como agir em situações de risco?
Observe as encostas
Ao menor sinal de rachaduras em paredes, postes inclinados ou estalos na terra, saia de casa imediatamente.
Dentro de casa
- Desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos por descargas elétricas;
- Proteja documentos e objetos de valor em sacos plásticos em locais elevados.
No trânsito
- Evite enfrentar pontos de alagamento, visto que a força da água pode arrastar veículos e provocar a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato dos pneus com o asfalto, fazendo o carro "flutuar" e deslizar sem controle;
- Por conta da pista molhada, o pneu perde aderência com a pista e a distância de frenagem, ou seja, o tempo para frear o veículo, aumenta.
Em casos de emergências, disque 193.
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