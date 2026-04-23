Salvador enfrenta temporal e ventos fortes até sexta-feira; veja como se proteger

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Chuva em Salvador deve persistir até a próxima semana - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu, nesta quinta-feira, 23, um alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios devido às chuvas que atingem a capital baiana nesta semana. Segundo o órgão, é esperado um volume de chuvas de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia até o fim desta sexta-feira.

Até o momento 160 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Sendo as principais ameaça de desabamento, 52 chamados e ameaça de deslizamento, 35 chamados.

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Salvador já registrou 290,2 mm de chuva em abril, volume superior à Normal Climatológica para o mês, que é de 284,9 mm.

Como agir em situações de risco?

Observe as encostas

Ao menor sinal de rachaduras em paredes, postes inclinados ou estalos na terra, saia de casa imediatamente.

Dentro de casa

Desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos por descargas elétricas;

Proteja documentos e objetos de valor em sacos plásticos em locais elevados.

No trânsito

Evite enfrentar pontos de alagamento, visto que a força da água pode arrastar veículos e provocar a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato dos pneus com o asfalto, fazendo o carro "flutuar" e deslizar sem controle;

Por conta da pista molhada, o pneu perde aderência com a pista e a distância de frenagem, ou seja, o tempo para frear o veículo, aumenta.

Em casos de emergências, disque 193.