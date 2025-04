Salvador ganha novo viaduto de retorno na Avenida ACM

Novo viaduto de retorno na avenida ACM - Foto: Betto Jr. / Secom

A Prefeitura de Salvador entrega nesta sexta, 28, um novo viaduto de retorno na avenida ACM, próximo ao 3º Batalhão de Bombeiros Militar. A cerimônia de inauguração, que faz parte das comemorações do aniversário de 476 anos de Salvador, aconteceu às 8h30 e contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de outras autoridades.

O viaduto, nomeado em homenagem ao publicitário baiano Duda Mendonça, que faleceu aos 77 anos em 2021, possui duas faixas para veículos e uma passarela para pedestres. Além disso, a obra inclui macrodrenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação em LED. O investimento foi de R$ 50,7 milhões.

A expectativa é que a obra traga uma economia média de quase seis horas por mês no tempo de deslocamento na região. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, destacou que a obra vai melhorar significativamente o tempo de deslocamento, reduzindo de 15 minutos para apenas um minuto o tempo de retorno na região.

Novo viaduto de retorno na avenida ACM | Foto: Betto Jr. / Secom

Essa é mais uma obra que visa melhorar a mobilidade em Salvador, que já conta com outras intervenções, como o BRT e os complexos viários Rei Pelé e Tatti Moreno. O prefeito Bruno Reis ressaltou que a cidade teve um avanço significativo em mobilidade, reduzindo o tempo médio de deslocamento de 30 minutos para 19 minutos.