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Teleférico em Salvador! Projeto pode conectar Pau Miúdo ao metrô em minutos

Em janeiro, prefeitura anunciou a construção de outro equipamento na região do Subúrbio

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Salvador pode ganhar novo teleférico ligando bairro do Pau Miúdo a estações do metrô
Salvador pode ganhar novo teleférico ligando bairro do Pau Miúdo a estações do metrô - Foto: Reprodução/The Gondola Project

Salvador pode ganhar um novo teleférico interligando o bairro do Pau Miúdo com as estações Acesso Norte e Retiro do metrô da capital baiana, reduzindo o tempo de deslocamentos entre os locais, que atualmente dura cerca de 20 minutos — partindo da ladeira que leva o nome da localidade.

A proposta consta em um Projeto de Indicação (PIN 128/2022) do vereador Orlando Palhinha (União). O texto pede que a gestão municipal, através da Secretaria de Mobilidade (Semob), promova um estudo de viabilidade técnica para verificar a possibilidade de implantação do equipamento.

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Como justificativa, o edil aponta que o teleférico é um meio de transporte bastante utilizado em locais íngremes e que casa com as características geográficas de Salvador, que possui bairros mais altos e outros mais baixos.

"O teleférico seria um importante meio de ligação entre os bairros e até mesmo para pontos que facilitem os caminhos da população até as estações de Salvador, como, por exemplo, a ligação de bairros do Subúrbio para o bairro de Pirajá e estação VLT, assim como Fazenda Grande, do Retiro à estação Bom Juá, Saramandaia a Pernambués e outros", afirmou Palhinha.

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Equipamento milionário no Subúrbio

No entanto, antes mesmo da análise por parte da Prefeitura sobre a indicação do vereador, a capital baiana já vai ter um teleférico que vai ligar a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá. O investimento será da ordem de R$ 700 milhões.

O anúncio foi feito em janeiro deste ano pelo prefeito Bruno Reis e faz parte de uma profunda reformulação do sistema de mobilidade da cidade. O gestor municipal informou que o modal será integrado, além do metrô, a outros sistemas como BRT, BRS e VLT.

A expectativa é a de que as obras tenham início a partir do 2º semestre de 2026. “Se tivermos o teleférico funcionando com o VLT, com o metrô, com o BRT, com o BRS, com o STEC, todos integrados, a gente vai ter um dos sistemas de transporte mais modernos do mundo, com mais qualidade, segurança, conforto e ganho de tempo para as pessoas”, afirmou.

Projeção do teleférico de Salvador, no Subúrbio Ferroviário
Projeção do teleférico de Salvador, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Divulgação/FMLF

Melhoria no deslocamento

O Teleférico do Subúrbio, uma das grandes promessas de mobilidade da Prefeitura de Salvador, segue sendo projetado a passos largos. O transporte também deve reduzir em mais de 1h o deslocamento dos passageiros a pontos estratégicos da cidade.

Com 4,3 km de extensão, o novo transporte terá 27 torres e quatro estações, são elas:

  • Estação Campinas de Pirajá;
  • Estação Pirajá;
  • Estação Mané Dendê;
  • Estação Praia Grande.

O projeto estrutural das torres está sendo desenvolvido pela MD Engenheiros Associados S/S., que oficializou o contrato com o governo municipal em maio de 2024. A expectativa é que o deslocamento entre o Subúrbio e a Estação Campinas leve apenas 18 minutos, desafogando o tráfego de veículos da BA-528 (Estrada do Derba).

Bairros de Salvador beneficiados

Ao menos seis bairros da capital baiana, localizados no Subúrbio Ferroviário, serão beneficiados com a novidade; são eles:

  • Praia Grande;
  • Rio Sena;
  • Ilha amarela;
  • Alto da Terezinha;
  • Pirajá;
  • Campinas de Pirajá.
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metrô Mobilidade Urbana pau miúdo Salvador teleferico

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