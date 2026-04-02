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SALVADOR

Salvador recebe ação para emissão gratuita da nova identidade; veja onde tirar

Atendimento acontece entre 6 e 20 de abril, com vagas limitadas por dia

Luan Julião

Por Luan Julião

02/04/2026 - 13:34 h

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Interessados devem comparecer dentro do horário de atendimento disponível
Interessados devem comparecer dentro do horário de atendimento disponível -

A partir do dia 6 de abril, o Governo da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), dará início a uma ação social para garantir a emissão gratuita da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será disponibilizado na unidade da Ferreira Costa, situada no bairro dos Barris, em Salvador, com foco na ampliação do acesso da população à documentação civil.

A iniciativa será realizada até o dia 20 de abril, com atendimento aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Ao todo, serão ofertadas até 60 vagas diárias. Os atendimentos ocorrerão na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no piso Mercado Modelo da loja, proporcionando mais facilidade e conforto para quem busca emitir o novo documento.

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“Essa ação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) representa mais um avanço importante para a cidadania na Bahia. O Governo do Estado está ampliando o acesso da população à nova CIN, um documento mais seguro, moderno e integrado, que fortalece a identificação civil em todo o país. Nosso objetivo é facilitar o atendimento e levar esse serviço essencial cada vez mais perto do cidadão”, pontuou o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva.

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Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

Documentos obrigatórios para emissão da CIN:

• Certidão de nascimento ou casamento (original ou fotocópia autenticada);

• Número do CPF (para cidadãos que já possuam inscrição).

Documentos opcionais:

• Carteira Nacional de Habilitação (original);

• Cartão Nacional de Saúde (original);

• PIS/PASEP (original);

• Tipagem sanguínea com fator RH (original);

• Certificado Militar (original);

• Carteira Profissional (original);

• Carteira de Trabalho (original).

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Tags:

Bahia Carteira de Identidade governo do estado

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