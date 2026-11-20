Salvador recebe, nesta semana, um encontro que reúne artistas, professores e pesquisadores para discutir novas possibilidades de ensino e expressão por meio da dança.



O 12º Fórum de Educadores de Dança, realizado na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), começou na quinta-feira, 19, e integra a programação da 16ª Jornada de Dança da Bahia, que promove oficinas e intercâmbio cultural com profissionais de diferentes partes do Brasil e dos Estados Unidos.

Oficinas exploram identidade afro-brasileira e novas experiências corporais

Um dos destaques da programação foi a oficina de Técnica Silvestre, conduzida pela baiana Vera Passos, mestre em Dança pela UFBA e diretora da Casa de Cultura Somovimento, localizada no bairro Dois de Julho, em Salvador.

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A atividade foi acompanhada por música ao vivo de Nei Sacramento e apresentou os fundamentos do sistema criado por Rosângela Silvestre, que combina práticas corporais, símbolos cosmológicos e os quatro elementos da natureza.

Durante o encontro, Vera destacou a importância de reunir profissionais experientes e novos artistas para fortalecer a formação em dança. Segundo ela, as experiências de vida e as novas vivências contribuem para ampliar as possibilidades de expressão e aprendizagem.

Pesquisa aproxima dança, memória e envelhecimento

O Fórum também contou com a participação da pesquisadora e educadora Helena Bevilaqua, doutoranda em Dança pela UFBA. Sua trajetória na Jornada começou em 2019, quando, aos 19 anos, saiu do Rio de Janeiro para participar do evento e teve a oportunidade de dançar no palco do Teatro Castro Alves.

Agora, ela retorna com uma pesquisa que relaciona dança, memória e envelhecimento. Entre os trabalhos apresentados está um jogo de cartas desenvolvido para estimular processos criativos e oferecer novas ferramentas pedagógicas a professores que trabalham com pessoas idosas.

Artista dos Estados Unidos apresenta técnica internacional

A programação também promoveu um intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos com a oficina "Incorporando José Limón", ministrada pela artista e educadora norte-americana Maxine Steinman.

O workshop apresenta os princípios da técnica Limón, explorando elementos como respiração, suspensão, sucessão, queda e utilização do peso corporal. A proposta é ampliar as possibilidades de expressão dos bailarinos e apresentar estratégias de ensino para pessoas de diferentes idades.

Maxine dirige sua própria companhia há mais de 25 anos, já colaborou com a Limón Dance Company e integrou a Eleo Pomare Dance Company durante 12 anos. Atualmente, é professora associada e coordenadora do bacharelado em Dança da Montclair State University, nos Estados Unidos.

As duas oficinas seguem nesta sexta-feira (20), com novas atividades de formação e troca de conhecimentos.

Jornada de Dança da Bahia oferece programação gratuita

Realizada desde 2005 pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea, sob coordenação geral de Fatima Suarez, a Jornada de Dança da Bahia chega à sua 16ª edição com o tema "Revelando Movimentos".

A proposta deste ano é explorar a dança a partir das memórias, experiências e histórias registradas no corpo. A programação reúne atividades de formação, criação e intercâmbio cultural em diferentes espaços de Salvador.

O evento acontece até 22 de novembro, com atividades no Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita. As atividades são gratuitas, com ingressos sujeitos à disponibilidade e retirada antecipada pelo Sympla.

A programação completa pode ser consultada no site oficial: www.jornadadedancabahia.com.