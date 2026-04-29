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EVENTO

Salvador recebe iFood Move+; veja os nomes confirmados

O evento é considerado o maior de restaurantes da América Latina

Franciely Gomes
Por

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O evento reune grandes nomes do empreendedorismo
O evento reune grandes nomes do empreendedorismo - Foto: Divulgação

A nova edição do iFood Move+ chega a Salvador nesta quarta-feira, dia 29 de abril, no Trapiche Barnabé. O evento, que é considerado o maior de restaurantes da América Latina, será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região nordeste.

O principal objetivo é promover discussões sobre o futuro do setor, além da distribuição de conteúdos sobre gestão, marketing e empreendedorismo. Os organizadores também querem focar na escuta dos desafios e oportunidades para empreendedores locais.

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Ao todo, serão quase 12 horas de conteúdos sobre empreendedorismo, gestão, estratégia, inovação e operação, com palestras de nomes relevantes do mercado de restaurantes.

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Confira a lista de palestrantes:

  • Diego Barreto (CEO do iFood)
  • Bruno Henriques (CEO do iFood Pago)
  • João Branco (Ex-CMO do McDonald's (Méqui) e Professor de Marketing)
  • Ivo lira (CEO e Fundador do HubFood)
  • Marcelo Politi (Fundador da Politi Academy e Mentor de Negócios de Gastronomia)
  • João Barcelos (Empreendedor e Especialista em Operação de Foodservice)
  • Pedro Magalhães (Sócio e Fundador de algumas das marcas mais vibrantes da BA)
  • Monique Evelle (Shark Tank mais jovem da América Latina)
  • Natasha Paiva (Sócia Fundadora do Sushi Boulevard, maior delivery japonês do Norte)

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