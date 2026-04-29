Salvador recebe iFood Move+; veja os nomes confirmados

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A nova edição do iFood Move+ chega a Salvador nesta quarta-feira, dia 29 de abril, no Trapiche Barnabé. O evento, que é considerado o maior de restaurantes da América Latina, será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região nordeste.

O principal objetivo é promover discussões sobre o futuro do setor, além da distribuição de conteúdos sobre gestão, marketing e empreendedorismo. Os organizadores também querem focar na escuta dos desafios e oportunidades para empreendedores locais.

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Ao todo, serão quase 12 horas de conteúdos sobre empreendedorismo, gestão, estratégia, inovação e operação, com palestras de nomes relevantes do mercado de restaurantes.

Confira a lista de palestrantes: