EVENTO
Salvador recebe iFood Move+; veja os nomes confirmados
O evento é considerado o maior de restaurantes da América Latina
A nova edição do iFood Move+ chega a Salvador nesta quarta-feira, dia 29 de abril, no Trapiche Barnabé. O evento, que é considerado o maior de restaurantes da América Latina, será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região nordeste.
O principal objetivo é promover discussões sobre o futuro do setor, além da distribuição de conteúdos sobre gestão, marketing e empreendedorismo. Os organizadores também querem focar na escuta dos desafios e oportunidades para empreendedores locais.
Ao todo, serão quase 12 horas de conteúdos sobre empreendedorismo, gestão, estratégia, inovação e operação, com palestras de nomes relevantes do mercado de restaurantes.
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Confira a lista de palestrantes:
- Diego Barreto (CEO do iFood)
- Bruno Henriques (CEO do iFood Pago)
- João Branco (Ex-CMO do McDonald's (Méqui) e Professor de Marketing)
- Ivo lira (CEO e Fundador do HubFood)
- Marcelo Politi (Fundador da Politi Academy e Mentor de Negócios de Gastronomia)
- João Barcelos (Empreendedor e Especialista em Operação de Foodservice)
- Pedro Magalhães (Sócio e Fundador de algumas das marcas mais vibrantes da BA)
- Monique Evelle (Shark Tank mais jovem da América Latina)
- Natasha Paiva (Sócia Fundadora do Sushi Boulevard, maior delivery japonês do Norte)
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